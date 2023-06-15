巴黎奧運會聖火未啟程 接力費用高已有爭議

法國/巴黎奧運會/聖火接力

法國巴黎明年舉辦夏季奧運會面臨的難題又加一樁，傳遞奧運聖火的費用被批評太高了，沿途所經城鎮，當地政府拿不出錢來舉辦聖火接力。應當節衣縮食也要辦與不應該花錢辦的爭論甚囂塵上。

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關於2024年奧運會，本台報道稱，法國各省面臨舉辦奧運聖火接力的成本問題。

2024年5月，奧運聖火將乘坐法國著名的貝倫號帆船穿越地中海，抵達馬賽的老港，然後在全國各地接力傳遞三個月。它將穿越54個省和5個海外領土，行程12,000公里。引發費用很高爭議，準備支付的在地部門和拒絕支付的地方之間已經開始辯論。

當人們熱切期待聖火的正式路線時，一些省份已經宣布他們將不接辦聖火接力。例如，聖火可能不會經過克勒茲省或濱海夏朗德省。原因是當地抱怨費用太高付不起。一般預算估計在150,000至180,000歐元之間。對於上維埃納省議會主席Jean-Claude Leblois來說，這個金額太高了。他所在的部門將拿不出錢且不會主辦這場火焰傳遞。他對此表示遺憾。對他來說，這場體育慶祝活動本應在整個法國都免費進行。

那麼，接力價格是如何確定的？

奧運會和殘奧會組織委員會（Cojop）要求所經地提供18萬歐元的奧運捐款。這是一筆款項，對所有省份都一樣。這個價格是與法國各省大會（ADF）一起確定的，"巴黎2024年組委會發言人Michaël Aloïsio解釋說，這筆捐款占火炬接力總費用的三分之一，巴黎2024及其私人合作夥伴支付三分之二。這筆款項用於支付聖火傳遞每一天的部分費用，包括所需設備設施、火炬手和舉辦聚會活動。體育歷史學家、瑞士洛桑大學教授Patrick Clastres對這一財政要求感到驚訝："我不相信經濟上的應有的附帶利益，這不是一個與舉辦環法自行車賽有相同影響的事件，環法自行車賽吸引了無數兩輪車愛好者"。

法國的許多地方與部門都盡其所能讓聖火通過。例如，夏朗德省增加了其體育預算。未來兩年增加的預算將有助於為聖火的通過所需資金。該省負責青年和體育的副主席Célia Hélion解釋了這一決定："我拿出計算器，結果是每個居民50生丁，"她笑着說，強調火炬傳遞對年輕人和體育俱樂部志願者的有益作用。“我還期待這一活動能產生連鎖積極影響，比如某些體育項目的報名數量增加。”

火炬的傳遞對一些城鎮來說是天賜良機，但不一定是對整個省來說。例如，埃羅（Hérault）拒絕了這一火炬接力，但蒙彼利埃卻沒有。蒙彼利埃希望進行火炬傳遞，因此決定與兩個相鄰的城鎮塞特（Sète）和米洛（Millau）聯合起來為該項目提供資金。蒙彼利埃市長Michaël Delafosse熱情洋溢："我的城市在許多體育項目上都很出色，我很幸運能在一整天內迎接這束奧運聖火接力。這對我來說是一個機會，可以突出21世紀的城市運動意義。

法國巴黎奧運會由1.1萬人傳遞的奧運聖火預計將於2024年5月抵達，並在7月26日的塞納河畔的巴黎舉行開幕式時結束聖火旅程。然而，還有一個未知的因素是，2024年巴黎奧運會的聖火爐台將設在哪裡？