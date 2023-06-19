時隔四年後、巴黎航展今開幕

布爾熱航展

訂購飛機的巨額訂單、夢想成真的空中演示、以及減少航空業對氣候影響的科技展示，周一（6月19日）在巴黎北郊布爾熱舉行的大型航展在一個既由上升勢頭但又受制於社會壓力的背景下拉開帷幕。法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 今天上午宣布了第 54 屆國際航空、航天展的開幕，這是世界上同類大型展會中最重要的一個。

世界上最大的航空航天展於本周一（19 日）開幕，參觀展會的法國總統馬克龍正在與參展公司人員交談。

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2,500 家參展商中，馬克龍準備會見參展的 1,130 家法國公司中的一部分，這些公司令航空、航天業成為法國貿易平衡的最大貢獻者，（2022 年為227 億歐元）。

為支持減少飛機飛行時碳排放痕跡的技術，馬克龍在上周五就已經宣布了一項高達 22 億歐元的計畫， 包括對可持續航空燃料 (SAF) 的開發，這是減少二氧化碳排放的主要方法。

兩年一度的巴黎航展被稱為“復蘇之展”，因為新冠疫情導致眾多航空公司財務枯竭、製造商的供應鏈永久中斷，並迫使 2021 年的巴黎展會被取消。

展會組織者——歐洲空客公司和法國航空、航天工業集團(Gifas) 的老闆 傅里（Guillaume Faury）興奮地向法新社表示：這是“展會令人激動好日子的回歸”。

6 月 19 日至 25 日，坐落巴黎北部的布爾熱機場預計將接待超過 32萬名遊客，展會前四天是留給專業人士參加的；從本周五直到周末則對公眾開放。

如果說美國參展商在本次展會是強勢回歸，俄羅斯則因為西方對莫斯科的制裁而成為不受歡迎的人。 中國也參展，但必須等到在其他展會上才能看到中國製造的第一架現代中程飛機——中國商飛的C919型飛機，這一機型希望在最暢銷的空客 A320 neo 和波音 737 MAX 之間找到一席之地。

法新社指出，雖然全球空中交通有望恢復到疫情前的水平，但航空公司正在尋求更新自己的機隊，配備利潤更高的飛機，這些飛機消耗的燃料更少，因此排放二氧化碳也越少，以此滿足在2050年實現碳中和的禁令。

而且，由於在未來幾年要交付的飛機訂單已滿，在世界空中交通量將翻番的同時，各大飛機製造商也在預估自己業務量的增長。