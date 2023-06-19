法國，航空

【視頻】法國布爾歇航展：航空減碳的巨大挑戰

巨大規模的飛機新訂單、酷炫的飛行表演、減少碳排放最新航空技術的展示….，2023年法國第54屆布爾歇國際航空航天展覽會在行業繁榮的背景下開幕。到2042年，全球航班客機數量將比現在增加一倍, 其中中國和美國佔到一半，航空運輸需求大幅增長的同時，航空業也面臨社會及環境減碳的壓力。

02:13 第54屆巴黎布爾歇國際飛機展6月19日開幕 REUTERS - BENOIT TESSIER

廣告 繼續瀏覽後續 世界最大的航空展-法國布爾歇國際航空航天展覽會周一（6月19日）開幕，法國總統馬克龍上午出席了航展開幕式。 點擊視頻收看法國電視France24的相關報道 02:13 Destaque na imprensa francesa para a abertura do Salão Internacional da Aeronáutica em Le Bourget, na região parisiense. REUTERS - BENOIT TESSIER 下載法廣應用程序跟蹤國際時事