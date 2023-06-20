法國6至11歲學童 13%可能罹患心理疾病

在法國，在6 至 11 歲的學齡兒童中，13% 的人至少罹患一種可能的精神健康障礙。這是根據法國公共衛生部於 6 月 20 日發布的第一項關於該主題的全國性研究。

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根據法國幸福指數研究調查機構 “Enabee” 所做的第一項這類的心理健康全國性研究結果，在 6 至 11 歲的法國學齡兒童中，13% 的法國學童可能至少罹患一種可能的精神健康障礙。這是費加羅報的報道。

然而，這些調查指數是在新冠疫情危機期間衡量的，在新冠危機前，由於沒有對該年齡組學童的調查數據，因此無法估計新冠疫情造成的可能影響。

法國公共衛生部是於 6 月 20 日星期二發布了這也是法國政府所做的第一項關於兒童心理健康的全國性研究。

兒童幸福感指數調查

在此之前，關於法國兒童幸福感調查的數據都很陳舊或是支離破碎的數據。 但是，新冠疫情危機凸顯了對最年輕人群的心理健康狀況進行監測的必要性。

法國幸福指數研究調查機構於 2022 年 5 月 2 日至 7 月 31 日在法國本土，對約 400 所學校的 15,000 多名兒童和教師以及 10,000 名家長進行了特定問卷調查。

具體來說，5.6%的法國學童“可能患有情緒障礙”，要麼是焦慮症（分離焦慮、廣泛性焦慮、特定恐懼症），要麼是抑鬱症。

大約 6.6% 的兒童有“可能的與人對立的障礙”（這是一種特別憤怒的情緒、爭吵或挑釁行為）。 最後，3.2% 的學童可能有持續性注意力不集中和/或者過動動障礙 (ADHD)。

另外，調查結果也顯示，可能的情緒障礙在女孩中更常見，行為障礙則在男孩中更常見。

法國政府健康機構指出，這項研究定期重複進行，可以跟蹤指標的演變，評估可能發生的重大事件（例如：傳染性疾病、環境等）的影響，並採取預防措施。