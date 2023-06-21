中非金礦9中國人命案 瓦格納栽贓法國 巴黎要回擊

法國/俄羅斯/中非

今年3月，武裝分子在中非共和國一處金礦殺害9名中國公民後，互聯網上流傳的一段視頻稱，法國國家官方秘密下令發動此次襲擊，並計畫抹黑俄羅斯僱傭軍組織瓦格納。法國對視頻追蹤，找到俄羅斯假新聞源頭。法國將對針對法國的假新聞做出回擊。

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據路透社今天報道稱，法國將針對俄羅斯和瓦格納在非洲栽贓法國的虛假信息作鬥爭。法國外交部否認法國在9名中國人死於中非金礦地雷襲擊事件中扮演了任何角色。

在相關中非共和國一處金礦殺害9名中國公民事件的視頻中，一名中非共和國叛軍戰士說“法國人想把瓦格納趕出非洲”。這段視頻給巴黎的一個媒體監測部門敲響了警鐘，該部門是去年成立的，作為一項廣泛外交戰略的一部分，旨在恢復與法國前非洲殖民地多年影響力減弱後的關係。

法國外交部表示，法國很快就將該視頻追溯到一系列 Facebook 和 Twitter 賬戶，這些賬戶與俄羅斯虛假信息有鏈接，其中包括來自瓦格納的虛假信息。瓦格納是一個與克里姆林宮關係密切的組織，在烏克蘭派有侵略作戰軍隊，並曾與非洲多個國家政府聯手。

法國外交部的兩名外交官表示，該視頻是俄羅斯影響力活動不斷擴大的一個例子，該活動加劇對法國的批評，並將莫斯科捧為中非和西非的盟友。

法國官員們警告，俄羅斯的宣傳在非洲找到了肥沃的土壤，因為人們對法國數十年來的軍事干預和高壓外交記錄感到不滿。

路透社說採訪了十多名法國官員，他們描述了法國日益緊迫的抗擊莫斯科影響力的努力，巴黎認為假新聞這破壞了旨在克服過去以及非洲如何看待過去的長期外交努力。

據參與該事件調查的兩名外交官稱，該部門與法國國家警惕和防範外國數字干擾服務機構 (Viginum) 合作，拉出了大約 100 個與俄羅斯或瓦格納相關的賬戶名單，這些賬戶發布反法國內容。

法國外交部長科隆納本月向議會表示，非洲的反法情緒可能部分歸咎於“敵對行為者，尤其是來自俄羅斯的”。

俄羅斯和瓦格納有媒體操縱和散發虛假信息的記錄，瓦格納創始人葉夫根尼·普里戈任也承認了這一點。歐盟於二月份對瓦格納實施制裁，原因是他涉嫌侵犯權利和散布虛假信息，包括在非洲。

這段有關中國公民被謀殺的視頻是自 11 月以來大約 50 個視頻之一，法國外交部一直忙於查明視頻來源、進行事實核查並在需要時做出回應。

6 月 13 日，法國表示，它發現了一場與俄羅斯有關的針對外交部和法國媒體的大規模虛假信息活動，其中涉及一些與非洲監測活動相同的賬戶和行為者，這凸顯了問題的嚴重性。

新團隊與大使館、法國其他部門、情報機構和法國媒體監管機構分享信息。

在許多情況下，包括中非共和國的視頻，該部門建議不要直接回應，特別是當內容似乎沒有獲得太多關注時。

兩名外交官表示，其他時候，它會識別哪些用戶最活躍，並將信息發送給 Facebook 和 Twitter 等社交媒體公司，提醒他們注意惡意攻擊和虛假賬戶。

兩名法國官員表示，中非共和國的視頻帶有“拉赫塔計畫”(Project Lakhta) 所開展活動的特徵，拉赫塔計畫是一項由瓦格納創始人葉夫根尼·普里戈任 (Yevgeny Prigozhin) 資助的俄羅斯影響力行動。

普里戈任今年二月表示，他創建了互聯網研究機構，即拉赫塔計畫的巨魔農場，以反擊他所謂的西方反俄羅斯宣傳。

官員稱，這段指控法國參與謀殺中國公民的視頻首先出現在 Facebook 頁面 Sango Ti Be-Afrika 上。法國官員們表示，Sango Ti Be-Afrika 此前曾被 Viginum 認定為針對法國的“拉赫塔計畫”虛假信息的渠道。他們說，兩名軍事分析人士隨後將這段視頻發布在推特上，法國官員稱他們是“拉赫塔計畫”的代理人，並且經常發布支持瓦格納的內容。