巴黎5區建築發生爆炸，至少29人受傷，其中4人重傷

據法國BFM電視台報道，當地時間周三傍晚5點前不久，巴黎5區聖雅克街277號的巴黎美國學院發生了瓦斯爆炸。該建築物的正面倒塌在路上。大約230名消防員在現場救援。據巴黎警方提供的一份新的臨時報告，至少有四人受重傷，處於“絕對緊急狀態”，另有二十人在一棟建築倒塌並起火時受了更輕微的傷。這些受害者中的大多數是因爆炸效應和各種投射物而受傷。相關搜救工作仍在繼續。據檢方的說法，救援人員在建築的廢墟中正在尋找兩個人。

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巴黎第五區第一副區長斯維爾（Édouard Civel）通過推特表示，“第五區的居民們，聖寵谷軍醫院（Val-de-Grace）附近的阿方斯·拉韋朗廣場（place Alfonse Laveran）剛剛發生了瓦斯爆炸，一些建築物着火了”。他補充說，“請保持距離，讓消防隊介入”。

法新社採訪的幾位目擊者說，他們於巴黎時間下午16:50左右在第五區的大部分地區聽到發生了“大爆炸”，第五區是首都中心的富人區，是先賢祠所在地。一位不願透露姓名的當地居民說，“我以為是炸彈襲擊。它（爆炸聲）在公寓里回蕩”。該居民補充說，“我很擔心了10秒鐘，因為很多人都在窗前。”

巴黎第五區區長貝爾杜（Florence Berthout）也報告說發生了“巨大的爆炸”，並指受影響的主要建築位於聖雅克街的主要大道上，是一所私人時裝學校，連接於一家前軍事醫院。據了解，這是成立於1965年的巴黎美國學院所在的建築。

當地居民德洛姆（Philippe Delorme）告訴法國BFM電視台，“我們在下午4點50分左右聽到巨大的爆炸聲。然後我們撤離，並很快發現美國學院建築着火併倒塌了”。他的辦公場所位於周邊地區。

巴黎警察局局長努涅斯（Laurent Nuñez）在火災現場對媒體說，消防隊“阻止了火勢蔓延到相鄰的兩座建築，這兩座建築因爆炸而嚴重失穩”，裡面的人員“被疏散了”。