法國將安裝歐洲最大超級計算機

法國/超級計算機

法國將擁有一台最先進的歐洲超級計算機，該計算機將使人工智能的數據分析發生質的飛躍。該計算機將從2025年起向科學家開放。

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法國將接納一台巨大的新歐洲超級計算機。正如歐盟委員會稍早所宣布，這台巨型計算機被命名為 "儒勒-凡爾納"，將安裝在巴黎地區，位於Bruyères-le-Châtel（埃松省）的高級計算機暨可持續發展能源與原子能源機構Très Grand Centre de Calcul du Commissariat aux énergies alternatives et à l'énergie atomique內。

該計算機將由歐洲聯合企業EuroHPC擁有，該企業正在資助5.42億歐元的資金，專門用於在五年內購置和該計算機運行。另一半資金主要由法國政府提供。

這是第二台基於歐洲硬件和軟件的Exascale超級計算機。第一台，"木星"，將於2024年在德國啟動。

據法新社說，這些巨型計算機的計算能力為每秒10億次運算，與目前的能力相比，代表着規模的變化。例如，它們比法國目前最強大的Jean-Zay超級計算機快一千倍。

如此強大的模型在世界上仍然是非常罕見的。第一台此類超級計算機於2022年在美國啟動。

超級計算機的使用對科學來說至關重要，特別是在人工智能領域，以便在具有競爭力的時間尺度內處理大量數據。

法國研究部長Sylvie Retailleau對 "法國和歐洲研究的絕佳消息 "表示歡迎。部長在一份新聞稿中說："超級計算機將在保證我們的技術主權和工業競爭力方面發揮關鍵作用"。