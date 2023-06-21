馬克龍欲參加南非金磚集團峰會

法國/金磚集團/南非

法國總統馬克龍有意參加今年8月將在南非舉行的金磚集團峰會。此消息已經多時私下流傳。法國官方昨天證實此消息，但指出，馬克龍願意去，還需要金磚集團峰會東道主南非邀請。法國強調唯有南非有權邀請與否，而不是金磚國家邀請，評論指法國微妙回擊消息稱金磚國家中有反對馬克龍躋進這個發展中國家金磚集團中，而且是因為法國過於支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略。

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法國總統馬克龍可能會參加8月在南非舉行的金磚集團峰會，他馬克龍的外交部長科隆納20日表示，她已經通知南非"馬克龍總統可以參加並感興趣與會"。法國外長科隆納在結束對南非的正式訪問時對媒體說："我已經告訴我的同僚潘多爾夫人（......），法國總統總統可以參加會議，馬克龍有興趣繼續法國與金磚集團對話"。

這位法國部長還說，馬克龍的與會決定 "必須由法國，而不是由金磚集團做出，當然首先是由南非做出邀請，因為南非是峰會的東道主"。

此前一天，在與南非外交部長納萊迪-潘多舉行的聯合新聞發布會上，科隆納明確表示，任何此類邀請都必須 "完全遵守國際法"。科隆納講話微妙提及普京可能出席峰會事件。

俄羅斯總統普京是國際刑事法院（ICC）發出的逮捕令的通緝目標，因為普京在莫斯科對烏克蘭的侵略戰爭中犯下了 "驅擄 "烏克蘭兒童的戰爭罪。這一逮捕令讓南非感到不安，因為自反對種族隔離的日子以來，南非一直與克里姆林宮關係密切，但它是國際刑事法院的成員，如果普京踏上南非國土，南非就應該逮捕他。

自烏克蘭戰爭開始以來，南非一直拒絕譴責莫斯科，聲稱採取中立立場，並說希望鼓勵烏克蘭與俄羅斯對話，這讓國際舞台上的許多國家感到惱火。

科隆納說，"南非外長潘多周一指出："如果馬克龍總統參加金磚集團首腦會議，這將是迄今為止金磚峰會採取的做法中的第一個。

科隆納強調說，"是東道主決定誰應該被邀請"，她並說決定權在南非總統西里爾-拉馬福薩手中。

據法新社說，金磚集團Brics集團包括五個國家：南非、巴西、中國、印度和俄羅斯。