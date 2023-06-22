俄羅斯稱法國有敵意 不歡迎馬克龍參加金磚峰會

法國/俄羅斯/南非

俄新社周四援引俄羅斯副外長謝爾蓋·里亞布科夫的話稱，法國總統馬克龍不適合作為金磚國家峰會嘉賓參加這個峰會，法國批評俄羅斯，俄羅斯認為法國的政策對俄羅斯具有敵意。

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俄羅斯稱馬克龍不適合作為金磚國家峰會的嘉賓與會。

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的新興經濟體金磚國家集團將於八月在約翰內斯堡舉行峰會。

當被問及據報道馬克龍希望參加金磚峰會時，俄羅斯副外長里亞布科夫表示：“顯然，那些對我們奉行如此敵對和不可接受的政策的國家領導人，如此強調和堅信俄羅斯應該在國際舞台上被孤立，不應當與我們分享共同的峰會。”該副部長稱，北約的路線是要對我們造成戰略失敗。這樣的領導人是不合適充當的金磚國家會議的客人。

里亞布科夫表示：“我們並沒有隱瞞我們的這種想法，我們已經告訴南非的同事。我們希望我們的觀點能夠得到充分接受。”

南非目前正在考慮如果俄羅斯總統普京決定參加金磚國家峰會，要作何種法律選擇，因為國際刑事法院（ICC）三月份就烏克蘭戰爭衝突對普京發出了逮捕令。

南非是國際刑事法院成員國，理論上如果普京參加金磚國家峰會，就需要逮捕普京。

而據消息，法國稱，金磚會議唯有東道國南非才有權決定是否邀請法國總統馬克龍參加今年8月在南方舉行的峰會。