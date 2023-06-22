法國敦促中國公平對待法國公司進入市場

中國/法國

法國經濟部長勒梅爾呼籲中國總理李強確保法國公司 "完全公平 "地進入中國市場.法新社說，至此，中國政府經常被指控偏袒中國公司。中國總理李強許諾支持法國企業在華經營，但也敦促法國對中國企業不歧視地開放。

2023年3月13日，在中國北京人民大會堂，中國總理李強在全國人民代表大會閉幕式後的新聞發布會上講話。

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法國經濟部長勒梅爾周三呼籲中國為法國公司的市場准入提供完全公平的條件。勒梅爾說，"法國公司熱愛中國，他們在中國有重大項目計畫"。這位法國政府的二號人物在巴黎向中國總理和兩國的商業領袖發表演講時這樣堅持認為。

據他說：“法國公司希望能夠在中國投資，進入中國這個世界上最大的市場之一，並與他們的中國合作夥伴一起開發項目，所有這些自然都是應當在完全平等的條件下進行的。”

勒梅爾還說："我們也希望歡迎更多的中國投資者來到法國"，因為 "我們也有重大的項目計畫"，如在杜埃建設的電池廠，或中國公司XTC和法國公司Orano在敦刻爾克建設的工廠。我們希望看到更多這樣的事例"。但是，這種加強，這種平衡，必須建立在兩個基本的原則之上：主權和公平競爭"。

法新社稱，幾分鐘後，李強做出回答說："對外開放是中國的一項基本政策。"李強將在巴黎參加周四和周五舉行的新全球金融公約峰會，該峰會在法國總統馬克龍的倡導下，力求改善氣候融資。

據李強表示，中國的目標是建立一個世界級的商業環境。李強承諾，"我們將支持你們在中國的活動"。李強敦促法國說，作為回報，“我們希望法方對中國公司保持市場開放"，並為他們提供一個非歧視性的環境。”

法新社說，李強是在法國政府展示重新實現國家工業化和減少對中國依賴的願望時做出如上回應。李強說，"最近，歐洲出現了要求減少依賴性的聲音"。李強指出，但依賴是必要的，也是相互的。世界經濟的巨大海洋永遠不會再變成孤立的小池塘"。

中國總理李強還說："我們希望法國企業家能夠堅決支持經濟全球化，並採取具體行動促進開放"。