馬克龍嚴批俄羅斯破壞非洲穩定

法國/馬克龍/俄羅斯/烏克蘭

法國總統馬克龍今天周五在巴黎氣候融資峰會期間接受法國對外視聽集團franceinfo/RFI/France 24的採訪時，指責俄羅斯是一個破壞非洲穩定的力量。馬克龍並對俄羅斯選擇"不對國際社會起到有益的作用"表示遺憾。就烏克蘭戰爭，馬克龍稱，"我希望，按照烏克蘭的條件進行和平談判的時機將會到來"。

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據法國總統馬克龍譴責俄羅斯說："這是一個通過僱傭兵集團破壞非洲穩定的力量，他們來非洲從事掠奪，並對平民施展暴行"。

馬克龍指出，"聯合國在中非共和國對瓦格納民兵的罪行有記錄"。

法新社引述法國總統馬克龍說，"俄羅斯自願將自己置於不再尊重國際法的境地，俄羅斯自證再次成為21世紀稍有的殖民國家之一，俄羅斯對鄰國烏克蘭發動了一場帝國主義戰爭"。

就“如果俄羅斯總統普京如果明天給他打電話？的提問，馬克龍說，"當然，我會拿起電話接聽"，馬克龍對他的採訪者和聽眾保證說，"如果普京打電話給我問提出什麼建議，我會接受，因為法國一直是一個促進與調解的國家"。但是，馬克龍限定說，"只有在尊重國際法的情況下，才有可能恢復對話，因為只有國際法才能讓我們生活在和平之中"。

法國總統馬克龍還重申，在烏克蘭的反攻中，馬克龍本人稱"今天沒有理由給普京打電話"。馬克龍稱，"我希望，按照烏克蘭的條件進行談判的時機將會到來"。