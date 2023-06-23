2024巴黎奧運聖火傳遞路線今天揭曉

法國，巴黎奧運2024

經過數月協商，2024年巴黎奧運會聖火傳遞路線今天（6月23日）即將揭曉。奧運組委會選在世界最古老的大學--巴黎索邦大學舉行揭幕火炬接力路線的儀式。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，作為涉嫌挪用公款和舞弊情況調查的一部分，巴黎2024年奧運會組委會總部辦公室本周二剛剛受到警方搜查，此前有關奧運門票過於昂貴也引發爭議，調查及爭議一定程度上影響了揭幕聖火傳遞路線儀式的節慶氣氛。

組委會主席托尼·埃斯坦蓋周四向媒體表示， "我們希望舉辦一個典範的、受歡迎的奧運會，因而我們會始終保持警惕"。報道指，法國體育部長阿梅莉-烏代亞-卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）周五也將出席在索邦大學的路線揭幕儀式，和巴黎官方的態度一樣，她目前對周二奧組委辦公室受到搜查事件未發表評論。

實際上，此前有關聖火傳遞大致路線此前已有透露，周五將公布具體的路線圖。按照傳統，奧運聖火火種將在希臘的奧林匹亞採集，聖火點燃後於2024年5月8日將由三桅帆船“貝倫號”運載，從海上抵達法國港口城市馬賽。

之後聖火將開始漫長的傳遞旅程，經過法國約60個省和地區（包括54個法國本土省、5個海外領地等），傳遞將於2024年7月26日、即巴黎奧運會開幕式當晚結束。 托尼-埃斯坦蓋明確表示，聖火最終的點火地點 "尚未決定"，此外"埃菲爾鐵塔還沒有被決定為點燃的地點"。

大約有10000人將參加執棒輪流傳遞聖火。報道指，此次法國奧運傳遞的一個新特色，是將有一個集體的接力，一個由一人執棒24人組成的小組傳遞聖火，他們有可能是代表一個體育聯合會。報道指，將有3000個集體和7000名個人參加聖火的傳遞，包括殘疾人，年齡在15歲以上，男女數量同等。 每位火炬手將手持聖火傳遞約200米的距離，為時約4分鐘。

由於整個聖火傳遞歷經數千公里，為時幾個月的時間，因此傳遞中火炬周邊安全問題極為重要，尤其是在法國持續的反對退休制度改革的社會氛圍下，此前已有示威人士多次呼籲要干擾聖火傳遞活動。奧運組委會表示，在聖火傳遞時警方及憲兵將會建立 一個"路徑安全泡"，並在途徑的每個地區增加當地安保部署。