VivaTech2023的科特迪瓦貴賓

[法語世界]第33集

法國 – 歡迎您進入法國國際廣播電台（RFI）中文節目[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第33集。本次節目介紹上周在法國首都巴黎舉辦2023年第七屆[歐洲科技創新沙龍]（Salon Viva Tech）期間，西非國家科特迪瓦的政府發言人兼數字經濟部長阿馬杜·庫利巴利(Amadou Coulibaly)接受本台RFI[非洲嘉賓]欄目（Invité Afrique）記者專訪的採訪錄音片段。

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Le président français Emmanuel Macron au salon VivaTech, à Paris, le 14 juin 2023. via REUTERS - POOL

法文資料顯示，[歐洲科技創新沙龍]（Salon Viva Tech）自2016年創立以來，一直得到法國現任總統馬克龍(Président Emmanuel Macron)的大力支持。正是在時任經濟和數字部長（26 août 2014 – 30 août 2016）馬克龍的支持下，法國於2016年6月底舉辦了首屆[歐洲科技創新沙龍]（1e Viva Tech）。當年第一屆活動吸引了5千家初創企業和近5萬參觀者。之後不久，馬克龍投入到法蘭西共和國總統的競選。

RFI Image Archive / Emmanuel Macron au salon international consacré au numérique, Viva Tech, le 24 mai 2018. Michel Euler - Pool via Reuters / RFI Image Archive

一年後的2017年06月中旬，剛剛宣誓就職一個月的馬克龍總統，以法蘭西共和國新任國家元首的身份為第二屆[歐洲科技創新沙龍]（2e Salon Viva Tech）做了開幕演講，並宣布設立一個100億歐元的創新基金。此後，媒體時常會傳出，共和國總統會晤來自世界各地，到法國參加這一科技創新沙龍的國際要人。

-- 科特迪瓦代表團由部長領隊 -

2023年06月14日第七屆[歐洲科技創新沙龍]（Salon Viva Tech）開幕日當天，西非國家科特迪瓦的代表團是由該國政府發言人兼數字經濟部長阿馬杜·庫利巴利(Amadou Coulibaly)率領。在接受本台法廣（RFI）[非洲嘉賓]（Invité Afrique）欄目記者羅蘭（Laurent Correau）專訪時，科特迪瓦政府發言人談到了有關該國數字經濟發展的現狀與前景。

RFI Image Archive / Viva Technology 2023 - LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT EUROPÉEN STARTUP ET TECH (du 14 au 17 juin 2023. © D.R. / RFI Image Archive

科特迪瓦政府發言人兼數字經濟部長說："我們（科特迪瓦）的經濟自2012年以來得以保持近7%的平均增長率。世界銀行在其最新的報告中預估，數字經濟可為國家財富錦上添花。其估算對國內生產總值（PIB-Produit Intérieur Brut ）的貢獻率為3%。而科特迪瓦的雄心則是要讓這種貢獻，在2025年之前翻倍。” （Son 1 - 0‘25）

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法廣電台“非洲嘉賓”專欄 © Studio Graphique FMM

哪如何實現這種從3%到6%的成倍增幅呢？就此，科特迪瓦政府發言人庫利巴利部長(Amadou Coulibaly)說，國際知名的管理諮詢機構告知，寬帶（haut débit）普及率每提高10%，就能對國內生產總值（PIB）貢獻1%的增長率。如今，以4G為例，覆蓋率在50%左右。如果能在移動寬帶互聯網（internet haut débit mobile）做一個跳躍，就能進一步充實國內生產總值（PIB）。

-- 科特迪瓦正在架構寬頻網絡 -

本台法廣（RFI）法文網介紹說，科特迪瓦當前在數字經濟領域的一大標誌性項目是要在全國寬頻網路框架內部署7000公里的光纖電纜，鏈接所有的省城。就此，科特迪瓦政府發言人兼數字經濟部長阿馬杜·庫利巴利(Amadou Coulibaly)在接受採訪時補充說：“7000公里這是一個目標，其中已經安裝了5000公里，有2500公里已能運行。之後是要讓整個5000公里得以運行，並把剩下的2000公里也安裝好。這樣就能有7000公里的光纖電纜，可以鏈接所有的省會城市。” （Son 2 - 0‘25）

-- 科特迪瓦正要推動初創企業 -

另外，科特迪瓦政府發言人兼數字經濟部長在這一採訪中還告知，該國政府已於5月31日全票批准了有關初創企業的法案，之後還有議會的程序。預計，在今年年底前就能通過這部推動初創企業的法律。

RFI Image Archive / Viva Tech 2023 : le Président Emmanuel Macron à la conférence du Salon Viva Tech 2023, le 14 juin 2023. via REUTERS - POOL / RFI Image Archive

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第33集節目，介紹於一周前在巴黎參加2023年第七屆[歐洲科技創新沙龍]（Salon Viva Tech）的西非國家科特迪瓦政府發言人兼數字經濟部長，在接受本台法廣（RFI）[非洲嘉賓]（Invité Afrique）欄目專訪中的錄音片段。

cultures francophonie 23-06-2023 [法語世界] Episode 033 - 7e Salon Viva Tech 2023 avec son VIP ivoirien

cultures francophonie 23-06-2023 [法語世界] Episode 033 - 7e Salon Viva Tech 2023 avec son VIP ivoirien 尼古拉

感謝本台法廣（RFI）非洲部記者羅蘭（Laurent Correau）的採訪和音像資料室（Sonothèque）的協助，及Julie的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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