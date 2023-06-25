法國議員：我們不會將前途寄希望於瓦格納兵變

法國/俄羅斯/瓦格納兵變

法國歐洲議會議員拉斐爾-格魯克斯曼今天在法國媒體評論俄羅斯瓦格納兵變事件時稱，"我們不會把地緣政治的未來前途押寶在瓦格納僱傭軍身上，我們不能把我們的計算建立在普里戈津身上"。格魯克斯曼強調烏克蘭必須贏得抵抗戰爭勝利，必須羞辱普京，這樣才能逼迫失敗受辱的普京撤兵。

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據法新社今天報道，在與《世界報》和法國電視台合推的《政治問題》節目中，歐洲議會議員拉斐爾-格魯克斯曼Glucksmann，“Place publique”評論瓦格納的領導人普里戈津Yevgeny Prigozhin時，將他描述為 "一個從監獄出來的皮條客，以法西斯主義為業，一個用大錘殺人的人"，並將他領導的準軍事組織僱傭軍瓦格納描述成"俄羅斯伊斯蘭恐怖組織"。

據格魯克斯曼說："可以肯定的是，我們必須繼續努力，因為烏克蘭的抵抗正在俄羅斯本身催生結果，只有俄羅斯與普京失敗才能使俄羅斯人民擺脫這個20年來使他們陷入集體精神病狀態的政權。"

格魯克斯曼對歐洲給予烏克蘭的援助 "過於有限 "表示遺憾。他說："在歐洲歷史上，我們對自己安全的投資從來沒有像提供給烏克蘭抵抗力量的每一歐元和每一件武器那樣富有成效"。他認為，“是的，普京必須被羞辱：如果一個暴君被羞辱，如果俄羅斯明白普京已經輸了，我們不能讓普京在歐洲再這樣做，普京才會撤軍。”

格魯克斯曼當選歐洲議員隸屬法國社會黨PS名單，於2019年當選。他還表示，他希望在明年的歐洲選舉中繼續競選。但他指出，"我們的左翼內部有極其深刻的分歧"。他認為："我不能和那些對烏克蘭、對普京的俄羅斯或對習近平的中國持模糊態度的人一起參加歐洲選舉，因為這最終關係到我們歐洲大陸的未來"。法新社說，格魯克斯曼是把矛頭指向了法蘭西不屈服黨La France Insoumise。而法蘭西不屈服黨正在呼籲建立一個左翼聯合Nupes共同競選名單。