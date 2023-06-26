樂福說明2017年來第五波裁員 最多979名志願離職總部受薪者

家樂福超市集團 (Carrefour )26日對於其裁員計畫提出進一步說明，預計最多有 979 名員工，而且屬於志願離職性質的員工。這也是自從2017 年 7 月以來，家樂福超市集團的第五次裁員行動。

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家樂福超市集團26日進一步提出說明，精確指出其下一波將裁員的人數及單位及範圍。

這是自從2017 年 7 月家樂福超市集團的第五次裁員行動，預計最多有 979 名在工會勞工集體公約談判破裂框架下，自願離開的員工。

在家樂福位於巴黎南部埃松省(Essonne)馬西-帕萊索(Massy-Palaiseau)的該集團總部的倡議下，家樂福的員工代表們於 6 月 26 日受邀開會。

該集團的目的是：進一步說明勾勒出，下一次即將擴大縮減裁員的輪廓範圍。特別是為了，正式確定對於第五次縮減員工行動所涉及的工作崗位數目。這是自從亞歷山大·邦帕德 (Alexandre Bompard) 2017 年 7 月到任總裁以來的第五次減縮集團工作人員。

也就是在這同一座大樓內，2018年，家樂福在集團總部實施的一項支援離職計畫框架下，曾經把在不同的12個大樓的工作團隊重新組合在一起。

家樂福26日已確認：很可能最多將有 979 名員工支援離職，而且將會是在工會勞工集體公約談判破裂的框架下的志願離職的員工。

這將不涉及到家樂福各地商店或儲藏貨物部門的領薪人員，僅僅涉及到該集團總部各大樓的領薪人員。

根據家樂福集團“工人力量工會(FO)” 指出，此次裁員的人數幾乎佔了少於在目前法國各地家樂福總部辦公室工作的7046名領薪人員中的14 %。其中有12,28 %的僱員，13,89 % 的代理機構，以及73,83 % 的幹部階層人員。