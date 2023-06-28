法國食品通脹仍高達14.3% 超商巨擘總裁籲政府法律定規降價行動

根據法國經統局（INSEE）的數據，法國5 月份食品價格漲幅仍然非常高，一年內漲幅達到 14.3%， 法國老牌超市集團勒克萊爾(Leclerc) 的總裁米歇爾·勒克萊爾呼籲政府對於食品降價：“採取法律規定”。

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根據法國經統局（INSEE）數據顯示，法國5 月份食品價格漲幅仍然非常高，一年內漲幅達到 14.3%。大賣場經銷商28日表示，已經進行了“些微的談判”，但沒有正在進行中的“商業協商談判”。

而經濟部長布魯諾·勒梅爾 (Bruno Le Maire)曾在 6 月初指出，根據75 家主要食品製造商的承諾，從 7 月起，數百種食品的價格將下降。

不過，法國大賣場28日指出，“小型討論”而非“商業協商性的談判”正在進行中：儘管那些最大的農產品製造商做出了承諾，但大賣場經銷商周三表示，商業談判尚未重新開始，呼籲政府“採取法律行動”。

5 月 17 日在經濟部舉行與經濟部長勒梅爾 (Bruno Le Maire )會面後，“全國食品工業協會(Ania) ”和另一個組織歐洲錦標聯盟 Ilec 的代表承諾與超市重新啟動談判，以降低貨架上的價格。

“少數供應商實際上已經表現出了降價跡象，但數量很少，”System U 大超市集團老闆 舍勒舍(Dominique Schelcher )在法國古典音樂台Radio Classique 接受採訪時，如此遺憾地說道。他還說：“我們可能會開始討論促銷問題，但還沒有任何具體的內容。“

勒克萊爾中心戰略委員會主席米歇爾-愛德華·勒克萊爾 (Michel-Edouard Leclerc) 在 FranceInfo 電台上表示，食品價格“不會下降太多”。

他並譴責道：“全國食品工業協會(Ania)的75 家供應商中，有一些甚至向我們提出漲價。”

幾周來，政府一直在向可口可樂、歐萊雅、億滋和雀巢等實力雄厚的集團施壓，要求他們參與遏制價格飆升的努力。

七月起數百種食品價格下降：意大利麵、穀物、家禽……布魯諾·勒梅爾 (Bruno Le Maire)在 6 月初曾承諾，根據這 75 家主要食品製造商向經濟部做出的承諾，從 7 月起，數百種食品的價格將下降。

但對多米尼克·謝爾徹來說，這還不夠：他周三表示 “最重要的路線是改變貿易談判體系，它不再合適了。”

勒克萊爾超商集團策略總裁米歇爾·愛德華·勒克萊爾 (Michel-Edouard Leclerc) 呼籲政府“採取法律規定”，例如下令迫使實業家採取行動，並最終在“明年 12 月”舉行的貿易談判之前重新開啟貿易談判。 根據 法國經統局INSEE 的數據，5 月份食品價格漲幅仍然非常高，一年內漲幅達到 14.3%，儘管略低於 4 月份的15%漲幅。