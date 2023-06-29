法軍近20架戰機巡訪印太十國展示力量投送能力

法國/印太戰略

法國空軍28日宣布，包括陣風戰機在內的近20架戰機今夏派往中美角力的印太地區，6月25日至8月3日間，先後在亞太地區10國停靠與演練，執行飛馬23行動。

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根據法國空軍28日發表的公報，這項命名為飛馬23的行動已經於6月25日啟動，10架法國陣風戰機、5架A330MRTT Phénix 多功能運輸和補給戰機，以及4架A400M運輸機都自法國本土出發，在阿拉伯聯合酋長國法軍基地做短暫技術停留後，飛往關島和夏威夷參加演習，與法軍駐新喀里多尼亞以及法屬波利尼亞的力量部署同步。7月24日至8月3日期間，法國戰機將先後在韓國、日本、印度尼西亞、卡塔爾、吉布提等國短暫停留，參加一系列聯合演練，並就太空議題，人道援助以及災難處理等議題，與夥伴國交流、討論。根據這份公報，320名空軍飛行員參加此次夏季印太巡訪任務。

法新社引述不願透露身份的知情人士指出，飛馬23行動意在展現法國軍隊可以在72小時內，自本土到新加坡的力量投射能力，顯示法國是該地區有戰略意義的一員。這位知情人士還向法新社透露，這次飛馬23行動也將與法國部署在亞洲、目前在菲律賓馬尼拉停靠的洛林護衛艦互動。

不過，這次飛馬23行動不會靠近令中美較量不斷緊張升級的台灣。這位知情人士表示，他不認為法國有意捲入中美二元對立，法國只想展示與相關國家的夥伴關係，展示法國在必要情況下可以是有用的夥伴。

法國總統馬克龍近年來希望強化法國的印太戰略部署。法國的經濟專屬區規模位居世界第二，這些經濟專屬區大部分都位於印太地區。但馬克龍在今年4月初結束訪華行程時也表示，法國以及歐洲不應當捲入中美可能圍繞台灣議題發生的衝突。