納赫爾之死：涉事警察因故意殺人罪被起訴並被關進監獄

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周二上午在巴黎近郊楠泰爾開槍並致17歲少年納赫爾死亡的警察，因故意殺人罪被起訴，並被關進監獄。

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周二上午在巴黎近郊上塞納省的楠泰爾開槍並致17歲少年納赫爾死亡的警察，因故意殺人罪被起訴，並被關進監獄。

法新社報道，楠泰爾檢方周四在一份新聞稿中表示：“今天，在故意殺人罪司法調查框架下被移交給司法的警察已因這一罪名被起訴並被審前拘留。”

楠泰爾檢察官帕斯卡·普拉什(Pascal Prache)周四上午在媒體面前表示，“檢方認為，（這名警察）使用武器的合法條件不齊備”。

這名警察的律師Laurent-Franck Liénard向法新社表示說：“今晚，我的委託人因使用國家為確保他和公民的安全向他提供的武器進行了他認為必要的射擊而入獄”。

這名警察的律師補充說，“對於這項司法決定，我們將通過一切法律手段對其質疑並與之抗爭。一旦政治壓力和街頭的憤怒平息下來，我們將證明他是依法行事的，我們可以被聽見。”

17歲少年死者納赫爾家庭的一名律師亞辛·布茲魯（Yassine Bouzrou)表示，他已經於周四以謀殺、共謀謀殺和偽造公開文書的罪名對這名警察提出控告，他還要求將案件移到另一個司法轄區去審理。

在這名17歲的少年被警察的槍彈擊中死亡後，楠泰爾連續兩個晚上發生騷亂和暴動。周四，巴黎大區議會主席要求當天晚上經過當地的公共交通在21點就停運。