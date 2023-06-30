法國拒絕聯合國人權高專指責法國警隊種族歧視

法國/納赫爾之死/警隊

法國周五駁斥了聯合國人權事務高級專員辦事處對法國警察隊伍中存在種族主義和種族歧視問題的指控，稱這是"完全沒有根據"的指責。

法國各地因納赫爾之死引發的抗議示威演變成暴力浪潮。 資料照片

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法國外交部在一份新聞稿中回應說：“對法國執法機構的系統性種族主義或歧視的任何指控都是毫無根據的。”

法國外交部強調："法國最近接受的普遍定期審議使我們能夠證明這一點。"法國外交部還說："法國及其警察部隊正在堅決打擊種族主義和一切形式的歧視。這一承諾毋庸置疑"。

法國政府已宣布部署憲兵裝甲車，竭力阻止暴力、搶劫和破壞的循環蔓延，自17歲的納赫爾周二在路邊檢查時被警察打死後，這一暴力浪潮已經影響到該國的許多城鎮。

聯合國人權事務高級專員辦事處發言人拉維娜-沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）周五說，"現在是法國認真解決警察中根深蒂固的種族主義和種族歧視問題的時候了"。

據法國外交部稱，"法國警察正在以極大的專業精神處理極端暴力的情況和行為"。

據法國外交部新聞稿稱，"國家警察和憲兵的武力使用受到絕對必要性和相稱性原則的制約，並受到嚴格的監督和控制。最近幾天有249名警察在暴力事件中受傷"。