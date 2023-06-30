法國騷亂：政府部署裝甲車 取消大型活動

社會騷亂

法國 – 法國總理博爾內宣布出動憲兵部隊裝甲車應對抗議示威。報道稱：“總理府6月30日宣布，政府做出決定，取消所有大型活動”。據悉，憲兵部隊將出動18輛裝甲車。

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6月27日早上，警察在巴黎西部郊區南泰爾市的路上執勤時槍殺了一名17歲的少年，警方表示，該名少年未遵守警員的要求。此次事件導致多個城市爆發騷亂，已持續數日。年輕人放火焚燒汽車、警察和政府建築物。多個城市部署了警察特種部隊，動用了裝甲車和直升機。

受害人居住的巴黎西部城市楠泰爾市市長帕特里克·賈里(Patrick Jarry)周五表示，這名青少年的葬禮定於周六舉行。市長剛剛結束總理府緊急會議。他對媒體表示：我們更多的是想到失去兒子的媽媽，想到作為母親參加他葬禮的痛苦。

內政部長傑拉爾德·達爾馬寧（Gérald Darmanin）在給警察和消防員的信中寫道：“接下來的幾個小時將是決定性的，國家需要也更加信賴你們。”

儘管周四至周五連夜逮捕了 875 人，但仍有 492 座建築物成為襲擊目標，2,000 輛汽車被燒毀，數十家商店被搶劫，尤其是在巴黎市中心。

馬克龍呼籲“所有家長負起責任”，不要把納赫爾之死的“工具化”，並要求社交網絡“刪除”內容並識別與這一城市暴力有關的用戶。

今年秋季法國將主辦世界盃橄欖球賽；2024年夏季將舉辦奧運會。如果在更多的城市實施宵禁的話，外界對法國治安保障提出質疑。

特別是在克拉馬（Clamart）和默東（Meudon 上塞納省）之後，其他城市也開始實施宵禁，例如法國東部城市索恩河畔沙隆。

在周五晚上 8:00 舉行集會“反對種族主義、犯罪和警察暴力”的呼聲發出後，馬賽、里昂、波爾多、蒙彼利埃和圖盧茲市中心已禁止舉行示威活動。

法國總理府表示，政府還決定取消“大型”活動，特別是周五和周六在塞納-聖但尼省法蘭西體育場舉行的米萊娜·法默 (Mylène Farmer) 音樂會。學校暑期前的聚會活動已被取消，特別是在巴黎和大郊區。