納赫勒：法國主要宗教領袖呼籲對話平息暴亂

法國平息暴力騷亂

法國 – 法國主要宗教領袖周五發出聯合呼籲“對話”，“恢復正常秩序”。法國宗教領袖會議成員發表聲明指出，在國家遇到困難的時刻，"維護和鞏固民眾與警察之間必要的信任紐帶，警察在磨難中付出了巨大的努力"。

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30日當天，法國總理博爾內宣布為平息暴亂部署憲兵的裝甲車輛，並取消各地的大型活動安排。

公報還表示，在我們生活的區域和國家面臨的困難時期，我們希望共同呼籲對話與和平。

簽署這份聲明的有巴黎大清真寺教長哈菲茲（Chems-eddine Hafiz）；法國大祭司海姆·科西亞（Haïm Korsia）； 法國清真寺聯盟主席穆罕默德•穆薩維（Mohammed Moussaoui）；法國主教聯合會（CEF）主席穆蘭-博福爾（Eric de Moulins-Beaufort）；法國東正教主教大會主席埃里克·德穆蘭-博福特(Demetrios Ploumios)；法國新教聯合會主席克里格（Christian Krieger）以及法國佛教聯盟主席布斯馬爾 (Antony Boussemart )。

當地時間27日早上，這位名叫納赫勒（Nahel M）的青年在巴黎西郊楠泰爾列車站附近涉嫌拒絕服從警察的檢查，在試圖駕車駛離現場時被射殺。

法蘭西島大區上塞納省一克拉馬（Clamart）從6月29日至9月3日開始實施宵禁。夜間宵禁時間從晚九點到早六點，將至少持續至當地時間7月3日。為應對全國性騷亂，法國總統馬克龍30日提前從布魯塞爾返回巴黎，召集緊急內閣會議，其政府部長們取消了所有“非優先行程”，旨在緩解困擾全國的緊張局勢。

法國內政部長傑拉爾德·達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，無軌電車和公共汽車從晚上9點停運。另據報道，射殺青年的警察已被臨時拘留，並以“故意殺人”的罪名被立案調查。