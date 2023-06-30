納赫爾之死掀狂瀾 左翼猛批右翼要推緊急狀態法 馬克龍再開危機會

法國/納赫爾之死

法國總統馬克龍今天中午在愛麗舍宮主持新的危機小組會議，此前法國全國各地發生了前所未有的暴力事件。自周二巴黎西部南泰爾的青年納赫爾(Nahel M.)死亡以來，緊張局勢一直在上升。這名17歲的少年被一名警察槍殺，該警察已被起訴收監。法國左翼政黨嚴批政府與警方，右翼要求全國施行緊急狀態法。

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據本台報道，馬克龍巴黎時間6月30日下午1點主持一個新的部際危機小組，這是兩天以來的第二次。自周四以來一直在布魯塞爾參加歐洲峰會的馬克龍可能不得不縮短在國外峰會時間，提前回國。他將在離開歐盟理事會之前舉行一次新聞發布會。

周四上午，馬克龍在前往布魯塞爾之前，已經在內政部的特設中心召集了與有關部長和行政主管的初步危機會議。馬克龍維持譴譴責毫無道理的暴力的立場。

周四晚上，公共建築的損壞、搶劫和零星的與警方對峙的混戰仍然震撼着許多法國城鎮。

以前未受影響的城市，其中一些對這種暴力事件有距離的城市也受到影響。在巴黎市中心，有服裝店被洗劫一空，垃圾桶被點燃，這是罕見的情況。圖盧茲、馬賽、里昂、里爾、奧爾良、斯特拉斯堡，以及拉瓦爾、圖爾、阿朗松--法國的大多數大城市及其郊區都經歷了緊張和破壞。

同樣的場景反覆出現，包括一群年輕人，通常戴着頭巾，襲擊市政廳、警察局、汽車和公共汽車或商店，然後再大肆搶劫。

但大部分的暴力事件都集中在巴黎地區。警方報告被捕的667人中，一半以上是在大巴黎地區，其中大部分是14至18歲的年輕人。在首都以北的塞納-聖德尼省，幾乎每個城鎮都受到影響。

在全國範圍內，昨晚有近4萬名警察和憲兵被動員起來。約249名警察和憲兵受傷。

據路透社說，法國總理博爾內在推文中稱暴力事件“無法容忍和不可原諒”，同時重申她對“勇敢履行職責”的警察和消防員的支持。

納赫爾的死引發了長期以來對警察暴力和執法機構內部、權利團體以及法國主要城市周圍低收入、種族混雜郊區的系統性種族主義的抱怨。

檢察官稱這名警察承認向這名少年開槍致命，周四他因故意殺人罪接受正式調查，他目前被預防性拘留。

他的律師洛朗-弗蘭克·利納德 (Laurent-Franck Lienard) 表示，他的當事人原本瞄準了司機的腿，但被撞到，導致納赫爾胸部中彈。該律師利納德在 BFM 電視台上說道，“顯然（警官）不想殺死開車的納赫爾。”

法國電視新聞稱，肇事警員今年38歲，網絡人肉搜索檢舉了他的住家地址，法國警方加強措施，開始對該警員的家人實施保護。

路透社說，這次騷亂讓人回想起2005年的騷亂，那場騷亂使法國震動了三個星期，迫使時任總統希拉克宣布進入緊急狀態。

據本台報道稱，右翼和極右翼的政治家們正在呼籲當局實行緊急狀態法。

昨天開始，一些右派的聲音要求實行緊急狀態，包括共和黨主席Éric Ciotti，他希望 "毫不拖延地 "採取這些特殊措施。然而政府至此暫時排除了啟動緊急狀態的可能性。2005年11月，在Clichy-sous-Bois（塞納-聖丹尼省），兩名青少年Zyed Benna和Bouna Traoré在試圖逃避警察輯捕時被變壓器電死，由此引發的持續十天暴亂，法國主要城市尤其是郊區都陷入暴力火海。

當時，希拉克總統和他的內政部長薩科齊宣布進入緊急狀態，這是阿爾及利亞戰爭以來法國本土的第一次施行緊急狀態。2015年11月法國遭恐怖襲擊後，曾宣布施行緊急狀態，但兩年後，法國在加強內部安全和打擊恐怖主義的法律（被稱為SILT法）生效後，緊急狀態才取消。