第111屆環法賽今天開騎 西班牙山區陡峭下馬威 英國人拿下第一件黃衫

法國/環法賽

環法自行車賽今天從西班牙畢爾巴鄂山區開騎，雖然保持從法國外起跑以示國際與團結，但艱難的大坡度爬騎讓所有的騎手稱奇，並說罕見有法國環賽起跑段就如此下馬威。第一段今天下午結束，英國人亞當-耶茨贏得第一賽段並獲得黃衫。周日明天，環賽車隊仍將在西班牙境內巴斯克地區的維多利亞和聖塞巴斯蒂安之間騎行209公里。

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據法新社說，今天在畢爾巴鄂起賽中，來自阿聯酋車隊的英國車手耶茨在環賽的第一個賽段中領先於在澳大利亞Jayco AlUla隊效勞的他的孿生兄弟獲勝奪得黃衫。

據費加羅報說，耶茨家族孿生兄弟參加環法賽。亞當和西蒙在2023年環法自行車賽第一賽段的最後一公里，即到畢爾巴鄂的182公里處，為勝利，當然還有黃衫而戰。阿聯酋車隊的騎手亞當在他的Jayco AlUla雙胞胎兄弟西蒙面前衝刺獲勝。亞當-耶茨的隊友，斯洛文尼亞人Tadej Pogacar在一個以Enric Mas（摩維斯特車隊）退賽為標誌的賽段中獲得第三名。Mas是奪冠的競爭者之一。

有三個法國人進入了今天賽段的前十名：Thibaut Pinot（第四名，Groupama-FDJ）、Victor Lafay（第六名，Cofidis）和David Gaudu（第十名，Groupama-FDJ）。

耶茨具有實力，此前，2023年他就獲得環阿聯酋賽第七賽段冠軍，環羅曼迪：總體分類第4賽段冠軍，環多芬大賽第2名，以及環阿聯酋賽第三名對成績。

今年環賽，去年的冠軍丹麥人Jonas Vingegaard（Jumbo-Visma隊）和斯洛文尼亞的Pogacar（UAE隊）之間正在形成新的拉鋸競爭，後者在再早前兩屆環法比賽中獲得了勝利。他們的竟鬥可能有利於其他競爭者。

今年的環法賽的路線特別多山。據運動員稱，"每年，我們都有非常困難的爬山段。今年，環法賽的山路更多一些。而且是環賽開門見山。"

從周六的第一個賽段開始，車手們將在畢爾巴鄂開始和結束的185公里的路程中面臨陡峭的坡度。

運動員稱，"很少有環賽是這樣開始的，我們已經很多年沒有看到像周六這樣艱難的賽段了。"

2023 年環法自行車賽標誌着世界聞名的自行車界旗艦賽事第110 屆的歷史。環賽從西班牙畢爾巴鄂出發，向東穿入法國再向比利牛斯山脈進軍，從而進入阿爾卑斯山，然後向北行駛，按照慣例在巴黎度過最後一天的第21賽段，那天應該是7月23日。