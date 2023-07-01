納赫爾之死引發法國連續第四夜騷亂 警方逮捕近千人

法國

17歲非裔少年納赫爾拒絕路檢被警察槍殺事件引發法國連續四晚騷亂，內政部表示，周五至周六夜間，法國各地共有994人被捕。多個城市傳出有搶劫商店和暴力事件，但與前幾晚相比，"強度明顯減小"。

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內政部長達爾馬南周六早間宣布，共逮捕參與騷亂的994人。同時有 "79名警察和憲兵受傷"，1350輛汽車被燒，被燒或受損的房屋建築234座，公共道路有2560處起火點。

內政部還記錄了共58起襲擊憲兵及警察局事件，警方表示，受暴力影響最大的是里昂和馬賽。里昂郊區一名暴徒用步槍向警察射擊。馬塞再次出現搶劫商店和蒙面示威者與警察發生衝突場面，警方表示，已有88人被捕，他們多為年輕人，一些人搶劫或試圖搶劫商店。這些往往帶着面罩、"高度機動"的年輕人向警察投擲煙花彈，幾家商店被搶劫，一家槍支店被人闖入部分狩獵槍支被搶，但沒有彈藥，格勒諾布爾、聖埃蒂安和里昂部分地區也都傳出有搶劫商店和與警方衝突事件。

巴黎附近郊區則有購物商場的連鎖速食店被人打破玻璃，史特拉斯堡一間蘋果專賣店遭人搶劫。

警方周五繼續追加警力，在馬克龍主持召開第二次部際危機會議後，增派動員45000名警察和GIGN憲兵特勤隊，周六納赫爾遺體將在上塞納省首府南泰爾下葬，警方已提前在該市騷亂中心區布設幾十輛警車。內政部長達爾馬南周五要求晚9點後各地公交停運，繼巴黎郊區城市克拉馬（Clamart）和默東（Meudon 上塞納省）之後，其他城市也開始實施宵禁。

周五晚間，巴黎、馬賽、里昂等多地"反對種族主義、犯罪和警察暴力 "的示威活動也被禁止。但蒙彼利埃等地仍有幾百人遊行，此外，政府也取消多個大型活動，包括米萊娜·法默 (Mylène Farmer)周五和周六在法蘭西體育場舉辦的音樂會等。

司法部長莫萊蒂Éric Dupond-Moretti呼籲對城市暴力的肇事者以及他們的父母作出 "迅速、堅定和系統 "的司法回應，總統馬克龍則針對多數參與騷亂的年輕人，呼籲 "父母承擔責任"，他批評將納赫爾之死的 "工具化"，並呼籲社交網絡 "刪除 "令年輕人模仿犯罪的危險內容並識別相關的用戶。

法國足球隊呼籲冷靜

面對持續的騷亂，法國足球隊隊長姆巴貝（Kylian Mbappé）呼籲冷靜，他在一段被摘選的文字中說："暴力必須結束，而讓位於哀悼、對話和重建"，法國足球隊表示 "對年輕的納赫爾的殘酷死亡感到震驚"，呼籲 "冷靜、意識和責任感"，堅持暴力必須讓位於 "其他和平和建設性的表達方式"。