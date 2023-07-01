17歲命斷悲劇 納赫爾今天下葬

法國/納赫爾

本星期在巴黎郊區南泰爾被警察開槍致死的17歲少年納赫爾今天下葬。此前法國連續第四個夜晚發生了抗議示威並伴隨搶劫和衝突，此波騷亂導致1300多人被捕，這是本次法國城市暴力事件開始以來的最多警方拘捕記錄。

2023年6月29日，在法國巴黎郊區南泰爾，人們參加遊行，悼念在一次交通檢查中被警察槍擊身亡的17歲少年納赫爾。示威標語橫幅上寫着 "為納赫爾伸張正義"。

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被警察殺害的17歲少年的納赫爾葬禮於周六舉行。一位不願透露姓名的婦女在離開巴黎附近的南泰爾的殯儀館時告訴法新社，"願納赫爾的靈魂得到安寧，並讓正義得到伸張。我是來支持納赫爾的母親的，她曾只有他一個親人，真可憐"。納赫爾之死悲劇就發生在這裡。

一段與警方最初的說法相矛盾的業餘視頻記錄了一名警察摩托車手在近距離射擊，17歲的納赫爾周二的死亡，在周五晚上繼續使法國的許多工人階級社區陷入火海。

據法國內政部稱，在這第四個騷亂之夜，不少於45000名警察的龐大隊伍幫助遏制了暴力，騷亂 "不那麼激烈"。然而，法國總統府召集危機處理小組開會研究了星期六仍然會有很高的拘捕人數威脅。根據這一消息來源，總共有1311人被捕，遠遠多於前一天晚上的875人。還有79名警察和憲兵受傷，大約1350輛汽車被燃毀，234座建築物被放火遭損壞。

法國內政部還記錄了31次對警察局的襲擊，16次對市警察局的襲擊，11次對憲兵營的襲擊，更不用說許多商店被破壞了。

周六上午，法國幾個城市的店主，包括中部地區的里昂，驚愕地看着他們的店鋪遭破壞的程度。許多商家被洗劫一空。

法國一些政治家敦促施行緊急狀態法，此說法在國外受到關注，法國於秋季應該舉辦橄欖球世界盃，明年，2024年夏季奧運會在巴黎舉辦。

沒有消息報告納赫爾的葬禮出現騷動。巴黎當局派出重要警力確保葬禮和平舉行。