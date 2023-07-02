法國政界譴責一市長家昨夜遭燃燒汽車襲擊事件 或成納赫爾之死騷亂轉折

法國/納赫爾之死

法國因納赫爾之死引發的騷亂昨天經歷第五個不眠動蕩騷亂之夜。午夜後，巴黎遠郊小市鎮L'Haÿ-les-Roses（Val-de-Marne）的共和黨籍黨市長的家遭到了一輛燃燒的無人行駛汽車襲擊，當時市長本人在市政廳，他的孩子和他的妻子在家，他的妻子與孩子在試圖逃離時受傷。 這次襲擊引起了法國政府和政治階層的一致譴責。此事件可能成為納赫爾之死引發的騷亂局勢轉折。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，法國共和國檢察官Stéphane Hardouin已經對這起罪控為謀殺未遂事件展開調查，並委託省刑事調查部門進行刑事調查。

法官在市長Vincent Jeanbrun家門口舉辦的新聞發布會上解釋說："凌晨1點30分左右，一輛燃燒的車輛衝入L'Haÿ-les-Roses市長家的院子"，"在到達房屋的陽台前被阻止，顯然是被一堵台階擋住了，住房大門被衝擊，以及家人的車輛遭損"。

據檢察官強調說："初步調查結果使我們相信，這輛車是為了燒毀該住房而發動衝擊的"，並指出在現場 "發現了一瓶易燃品作為助燃劑"。

市長的妻子和兩個分別為5歲和7歲的孩子在家裡，市長文森特-讓布倫在法國城市騷亂的第五個夜晚在該市擁有3萬多居民的市鎮大廳工作。

法國今天政界多對此事件譴責。用詞有"不可接受"、"前所未有的跨越界限"、"仇恨共和國的象徵事件"。周日，在L'Haÿ-les-Roses（Val-de-Marne）市長的住宅在夜間遭到衝撞車襲擊後，政治領導人對市長及市長家人的支持信息成倍增加。

共和黨領導人埃里克-西奧蒂在推特上譴責 "極其嚴重的行為，應該將肇事者帶到巡迴法庭"。

法蘭西島大區主席瓦萊麗-佩克雷斯說，"這種攻擊的懦弱和無恥不會使他退縮。我們對他的勇氣表示敬意"。

LR議員Aurélien Pradié譴責說，"所有的紅線都已經被逐一跨越。這是一次全面的原則崩潰。"，LR議員Aurélien Pradié向市長表達"堅定的支持"。

在極右翼，RN發言人Laurent Jacobelli在franceinfo上對 "共和國的象徵"、"共和國的保障者 "受到的攻擊表示憤慨，他指出這是 "想要傷害法國的野蠻人的行為"。

對極右翼Reconquête的主席Éric Zemmour來說，這是向野蠻"又邁出了一步"，"這些野蠻人竟敢動市長和市長的家人，因為他唯一的罪行就是當市長，代表法國"。

來自總統多數派的支持信息也蜂擁而至：經濟部長布魯諾-勒梅爾（Bruno Le Maire）表達支持說，"為你的勇氣和為我們的同胞服務的決心，做得好！"！布魯諾-勒梅爾還說，"讓我們不容忍任何暴力，無論是口頭的還是人身攻擊的"。

城市事務部長代表Olivier Klein警告道，"攻擊一個市長就是攻擊我們所有人，攻擊所有公民。整個國家社會必須出來說停止"。

在左翼，綠黨EELV的頭號發言人Marine Tondelier也表態，"綠黨給予文森特-讓布倫最充分的支持"。她在推特上說："市長所經歷的一切是無以言表的"。