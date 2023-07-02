法國騷亂持續勢頭趨緩 但一市長家遭燃燒汽車攻擊

法國/納赫爾之死

巴黎近郊南泰爾17歲青少年納赫爾因路檢事件遭警察開槍致死的事件所引發法國全國性抗議騷亂今天進入第六天。根據星期六晚上的情勢報告，抗議騷亂仍然在各地發生，但人數以及激烈程度有減緩的趨勢，周六晚上的逮捕人數比周五減少了一半。但一名市長家中遭到汽車襲擊，法國司法對此立案調查。

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據法國內政部稱全國性騷亂昨夜有平息趨勢，有719人騷亂中被捕，相較於前一天被捕人數明顯下降。法國官方敦促價值對未成年子女看管負責，法國政府責令社交平台避免陷入司法追究推動騷亂共犯的訴訟，或是導致騷亂趨緩的重要原因。連日來警方拘捕的騷亂違法分子，多為未成年青少年。

法國內政部表示，納赫爾葬禮之後，法國各地的騷亂昨夜今晨有所緩和。但當局不敢掉以輕心，仍布防數萬名警察，星期天法國全國警力維持戰略防範。

納赫爾的葬禮日昨天，法國向街頭派放了 45,000 名警察，試圖遏制潛在的暴力危險。納赫爾是一名阿爾及利亞和摩洛哥人的 17 歲混血男孩，周二在南泰爾交通檢查中被一名警察開槍射擊。

事件引發抗議演變成騷亂，抗議者焚燒汽車和公共交通工具，搶劫商店，襲擊代表法國國家的市政廳、警察局和學校等建築。

根據法國內政部表示，周六晚仍有 719 人被捕，但少於前一天晚上的 1,311 人和周四晚上的 875 人。

昨夜今晨騷亂事件最大的爆發點是馬賽，警方發射催淚瓦斯，並與市中心周圍的騷亂年輕人進行巷戰直至深夜。

路透社說，中國和一些西方國家已警告他們的公民對騷亂保持警惕。如果騷亂在市中心地標性建築周圍升級，可能會對夏季旅遊旺季的法國構成重大挑戰。

在巴黎，警方發現在社交媒體上有新的號召民眾聚集呼籲後，加強了對香榭麗舍大街的安保。這條街上通常擠滿了遊客，但現在卻站滿了進行抽查的安全人員。商店的外牆被木板封住，以防止潛在的損壞和搶劫。

巴黎市中心昨夜今晨發生零星衝突。巴黎警方表示，夜間衝突中有六座公共建築受損，五名警察受傷。巴黎約有 315 人被捕。

在大巴黎地區，勒海萊羅斯右派市長的家遭到襲擊，他的妻子和孩子也成為襲擊目標。襲擊是由一輛汽車無人行駛狀態下衝向市長的家。當地檢察官表示，已對該起襲擊事件以謀殺未遂罪控立案展開調查。

地中海城市尼斯和東部城市斯特拉斯堡也發生騷亂。

該報道稱，法國總統馬克龍推遲了原定於今天開始的對德國的國事訪問，以應對自 2018 年底“黃背心”抗議活動導致法國大部分地區陷入癱瘓以來，並是馬克龍執政中的最嚴重的危機。

昨天，納赫爾的葬禮平安舉行，數百人排隊進入南泰爾的大清真寺。除了警方嚴密布防，身穿黃色背心的志願者維持秩序。

據法國檢察官稱，引發事件的肇事警察承認向納赫爾開槍，目前已被預防性拘留，正在接受故意殺人罪的正式調查。他的律師洛朗-弗蘭克·利納德 (Laurent-Franck Lienard) 表示，他的當事人當時瞄準的是司機的腿，但在汽車突然啟動時被撞到，導致他的開槍擊中了納赫爾的胸部。

就法國郊區市長家遭到汽車襲擊，本台報道稱，在L'Haÿ-les-Roses（Val-de-Marne），根據該省的官方說法，該市鎮市長的家遭車衝鋒襲擊。

該市長Vincent Jeanbrun（共和黨LR，右）在Twitter上報告說，大約凌晨1:30（格林尼治標準時間7月1日晚11:30），當他在市政廳時，騷亂者對他的家派發了一輛點火燃燒的車，衝向他家。他說，他的妻子和兩個年幼的孩子在家，其中的一個孩子受傷。該市長譴責這是一起無以描述的懦弱的暗殺企圖。