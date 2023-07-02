馬克龍百日新政或因納赫爾之死事件而付諸東流

法國/納赫爾

法國17歲非裔青少年遭員警射殺身亡引發全國抗議示威，對尋求在第2任期推動改革政策的總統馬克龍而言，不僅時機不對，也可能危及3個月前推出的百日新政計畫。媒體多稱馬克龍其實陷入焦頭爛額狀態。馬克龍在這一波法國騷亂中處置微妙，強硬時被指責傲慢，相反則被批評軟弱無能。

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據法新社稱，非裔之死引發全國暴亂，馬克龍焦頭爛額.

法國17歲非裔青少年納赫爾遭員警射殺身亡引發全國抗議示威，對尋求在第2任期推動政策的總統馬克龍而言，也可能相當危險。因為就在馬克龍終於平息長達半年的年金改革示威後，又發生青少年納赫爾（Nahel）6月27日遭警察開槍射殺引發的暴動事件。

國際上，在馬克龍希望扮演終結俄烏戰爭的關鍵角色之際，法國各地商家遭洗劫、公車被焚毀的畫面，也可能傷害馬克龍的國際地位。

令馬克宏更加尷尬的是，這起暴動迫使他取消原定周末開始的德國國事訪問。這原本是法國國家元首23年來首次到德國進行國事訪問。

其實，今年稍早，馬克龍已經因退休金改革引發示威，推遲了英國國王查理三世（King Charles III）訪問法國的行程。

評論指，法國騷亂不僅威脅夏季法國旅遊經濟，更深遠憂慮則對明年法國巴黎舉辦夏季奧運會提出疑慮。

馬克龍的百日新政計畫直至7月14日，在還有兩個星期的時間裡，法國當局尋求儘快平息騷亂。