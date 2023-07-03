法國僅存諾曼第登陸士兵萊昂．戈蒂埃百歲辭世

諾曼第登陸士兵辭世

法國 – 法國唯一尚存參與過1944年二戰諾曼第登陸的突擊隊員萊昂．戈蒂埃（Leon Gautier）3日辭世，享年100歲。法國總統馬克龍在推特發文表示，人們將不會忘記他的貢獻。戈蒂埃屬於當年法國基佛（Kieffer）突擊隊177名隊員中的一員。

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法新社報導，戈蒂埃在1994年6月6日與法國和盟軍士兵成功在法國諾曼第（Normandy）地區的海灘登陸，標誌當時納粹德國在西歐稱霸勢力節節敗退的開端。他今年6月還參加了紀念諾曼底登陸79周年的活動。

諾曼第濱海小鎮-烏伊斯特勒昂（Ouistreham）的市長拜伊（Romain Bail）表示，戈蒂埃3日上午7點40分在諾曼地大城康城（Caen）的一所醫院逝世。戈蒂埃自1990年代起住在烏伊斯特勒昂，這裡距離當年他登陸的寶劍海灘（Sword Beach）不遠。

戈蒂埃當時屬於法國基佛（Kieffer）突擊隊177名隊員中的一員。這支突擊隊的成員來自巴黎1940年投降德國後繼續與英美等盟軍一同對抗納粹的法國戰士。

諾曼第登陸是世界史上最大規模兩棲作戰行動，由美國、英國和加拿大的部隊領軍，澳洲、比利時、捷克、荷蘭、法國、希臘、紐西蘭、挪威、羅德西亞（Rhodesia）和波蘭等國也有較小規模部隊參與。

當時約有1萬8000名傘兵降落在進攻區域，盟軍的空中部隊也在登陸行動中支援載運13萬地面部隊兵力的數以千計艦艇。

戈蒂埃出生在法國雷恩城，曾在喀麥隆、剛果、敘利亞和黎巴嫩作戰。諾曼第登陸時，戈蒂埃21歲。他是在1940年前往英國，加入法國戴高樂（Charles de Gaulle）將軍在倫敦帶領的“自由法國”（Free French）抗德運動，當時他才17歲。

戰後戈蒂埃成為和平倡議者。他去年在自己的百歲慶生會上表示：“你殺死另一方的人，但對方從沒對你做任何事，也有家庭和孩子。這是為了什麼？”

戈蒂埃今年6月才在鄰近寶劍海灘的小鎮科勒維爾-蒙哥馬利（Colleville-Montgomery）出席一場軍事結業會操（passing out parade），他在典禮上把自己的突擊隊帽戴在一名法國海軍突擊隊學員頭上，象徵傳承。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3日在推特（Twitter）發文致意，稱戈蒂埃和他的戰友是“解放（法國）的英雄”，還表示“我們將不會忘記他”。