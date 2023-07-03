法國暴力騷亂：政府正密切關注局勢發展

法國暴力騷動

根據法國內政部星期一（7 月 3 日）上午公布的一份報告，法國非裔未成年人——納赫爾死後的第六個夜晚，約有 157 人被捕，報告紀錄了 352起在公共道路上的火災和297 輛汽車起火。 一個派出所和一座憲兵營成為襲擊目標。政府部門目前正在密切關注局勢的發展。

廣告 繼續瀏覽後續

周日晚上(7月2日)，總統馬克龍希望通過召集政府的主要部長開會來評估國內局勢，表明自己是負責人的立場。有媒體指出，愛麗舍宮使用的術語，顯示了政府部門希望表達對局勢的關切，但還沒有將局勢戲劇化，因為這不是一次危機會議。然而，共和國總統今天早上完全打亂了他原有的日程安排，他本來應該對德國進行國事訪問，但是他決定推遲。他不能因為出國訪問而留下被各方批評的把柄。

司法部門回應配合

馬克龍（Emmanuel Macron）在處理這場危機時確實沒有犯錯的權利，他面臨著各方壓力。法國國內暴力騷亂的爆發，對他來說是解決國內安全和政治危機的雙重挑戰。國民議會和右派共和黨人要求立即採取更強有力的措施，如緊急狀態。馬克龍則傾向於漸進式的反應，同時試圖表現出堅定性，特別是承諾做出相應的司法回應。

周日晚間，在愛麗舍宮舉行的會議結束時，總統推出了一個政治回應，他承諾開展反思工作，找出這種暴力的長期原因。但首先，他今天將與參議院和國民議會主席會面，而總理博爾內將和議會各團體的主席會面，這是試圖讓所有政治力量都參與到局勢管理中的一種方法。

市長受邀前往愛麗舍宮

最重要的是，明天（7 月 4 日星期二），總統邀請了220 個受到暴力損害城鎮的市長到愛麗舍宮來，以表明國家不會拋棄他們。媒體已經宣布了這一信息，但特拉普市的市長阿里·拉貝對自己還沒收到邀請感到驚訝，他認為此舉首先是一個象徵、一種展示，因為處於面對騷亂第一線的市長們正在等待的是政府的實際行動。法國大小城市的市長今天中午聚集在各自的市政府前，呼籲市民的支持。