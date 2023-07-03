法國左派黨團議會立案 再要求給予阿桑奇庇護

法國/阿桑奇

法國左翼的Nupes聯盟議員3日在法國議會提交了一份案文，再次呼籲法國政府給予維基解密創始人朱利安-阿桑奇政治庇護。阿桑奇已在倫敦被監禁了四年之久。阿桑奇據信今天滿52歲。

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法國左翼的Nupes聯盟議員稱，"我們多年來一直要求給予阿桑奇政治庇護，但至今沒有任何結果。"據極左的法蘭西不屈服黨LFI議員Arnaud Le Gall說，他是這項議案的支持者。這位LFI議員選擇在阿桑奇52歲生日的這一天向媒體提交一份關於這一為阿桑奇申請庇護的決議動議。

針對該議案，來自Nupes四個團體（LFI、社會黨PS、綠黨ELV、共產黨PCF）的大約60名議員共同簽署了這個象徵性的議案，同時譴責對阿桑奇的"司法無情"。

左翼黨國會議員寫道："法國比以往任何時候都應該歡迎阿桑奇"，並指出維基解密已經"有可能揭示 "幾個法國總統（雅克-希拉克、尼古拉-薩科齊和弗朗索瓦-奧朗德）都曾被美國情報機構NSA竊聽。

法新社說，然而，在現階段，該議案並不在議會的議程上。2022年2月，一個類似的跨黨派議案以31票對17票被議會委員會否決。

阿桑奇在厄瓜多爾駐倫敦大使館被單獨監禁7年後，於2019年被英國警方逮捕，目前在倫敦東部高度戒備的貝爾馬什監獄被關押了近4年。這位澳大利亞人正在美國被起訴，因為他從2010年開始公布了70多萬份關於美國軍事和外交活動的機密文件，特別包括在伊拉克和阿富汗戰爭時的美國機密文件。

阿桑奇有可能面臨幾十年的美國監禁威脅。

6月，在倫敦的一次示威中，阿桑奇的妻子斯特拉-阿桑奇說，她的丈夫可能即將被引渡到美國。

阿桑奇的支持者將阿桑奇描繪成新聞自由的烈士。