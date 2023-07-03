法國發放政治庇護身份數據曝光 阿富汗烏克蘭以及俄羅斯申請人居多

法國/難民

法國負責提供政治庇護權利的機構Ofpra今天報告說，加上去年批準的56000多份庇護申請，到2022年底，法國已經接收50多萬難民。

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法新社引述Ofpra的年度報告，在2022年，有56276人被置於法國的保護之下。這個數字包括法國難民和無國籍人士保護辦公室（Ofpra）批准，和在向國家庇護法院（CNDA）提出上訴後作出判準的難民。

據報告說："截至2022年12月31日，受Ofpra保護的人口計算為547102人。

連續第五年，阿富汗國民是法國的主要庇護申請人，在13.1萬份申請中，有1.7萬份是自2021年夏天塔利班重新掌權以來提交的，而這一趨勢變得更加明顯，2021年和2022年之間申請庇護的數量增加了37%。

這些數字可能會隨着2022年2月烏克蘭戰爭的爆發而爆發，戰爭導致了第二次世界大戰以來歐洲最大的難民潮。但烏克蘭人受益於一項被稱為 "臨時保護 "的特殊計畫。這使法國境內流離失所的烏克蘭人（約10萬人）不必申請庇護，就可以獲得居留權和一系列的法國的社會福利。

然而，Ofpra強調，俄羅斯侵略烏克蘭導致產生了 "連鎖反應"。例如，“俄羅斯政權的長期性和強硬性產生了比近年來更多的來自俄羅斯的庇護申請潮流，增加額為75%"。

據Ofpra報告，大約有2617名俄羅斯人申請法國庇護，"現在，他們因為反對戰爭的政治觀點和拒絕被徵召加入俄羅斯軍隊去烏克蘭打仗而有恐懼和被逮捕的危險"。