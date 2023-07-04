法國致力平息騷亂 馬克龍行動起來

法國/納赫爾之死

法國總統馬克龍希望扭轉擊傷法國的騷亂局勢，將他的自騷亂以來的第一次走出愛麗舍宮選擇在昨天深夜探訪巴黎第17區的一座警憲營地。馬克龍表達對警隊支持，許諾增加援助手段。今天，馬克龍在總統府接待全國受騷亂衝擊的多達兩百多個市長，罕見以便餐招待，表達對應對騷亂第一線的市長支持。馬克龍還應與議會黨團領袖會面，尋求共同解決引發騷亂深層問題。

法國此波騷亂仍在，但進一步減緩。 資料照片

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據法新社說，星期二，法國總統馬克龍日程繁忙顯示行動啟動。馬克龍要接見約220個市鎮的市長，這些市鎮在一周的城市暴力事件後遭受重衝擊。

不過，法國全國的暴力事件顯示正在逐漸減少。

在一名17歲年輕人在巴黎附近南泰爾被警察攔截路檢開槍致死的一周後，夜間被捕的人數跌至72人，包括巴黎及郊區的24人。而在暴力最嚴重的時候，僅巴黎被捕的人數達到了幾百人。

儘管如此，仍有新的打砸破壞，據當局稱，法國各地有24座建築物被燒毀或損壞，警方還記錄了159輛被燒毀的車輛和幾十個垃圾桶被焚毀。據內政部稱，還記錄了四起針對警察、憲兵和市政警察的襲擊事件，但沒有警員受傷報告。

昨天當晚，馬克龍在推特上感謝警察、憲兵和消防隊 "在過去幾個晚上的特殊動員"。

現在，法國許多年輕人的暑假已經開始，但政府在一周內一直保持大規模的執法布防。

周一晚上，近45,000名警察和憲兵連續第三晚被動員，試圖遏制暴力。周日，巴黎南郊的一位民選代表、L'Haÿ-les-Roses市長Vincent Jeanbrun的家遭到了衝撞車的襲擊，使騷亂的暴力程度達到了高潮。

據馬克龍總統辦公室表示，通過諮詢當地民選代表，他希望 "開始一個詳細和長期的過程，深入了解導致這些事件的深層原因"。

法新社採訪法國社會學家奧利維爾-加朗（Olivier Galland）指出，與2005年一樣，暴亂者表達了對警察的 "仇恨"，暴力已經成為 "司空見慣 "的事情，而且排斥感增強，特別是在外國血統和信仰穆斯林的年輕人中，尤其明顯。

在這一波危機開始後至此的首次出訪中，馬克龍周一傍晚與內政部長Gérald Darmanin前往首都的一個警察營房，然後前往巴黎警察總部視察開會。

暴力事件爆發於6月27日，是在17歲的少年納赫爾Nahel M.遭警察開槍引致死亡後爆發。納赫爾的家庭是北非裔族。他在南泰爾拒絕服從命令後，被一名騎摩托車的警察近距離射殺。這一幕被業餘視頻所記錄。周日，納赫爾的外祖母呼籲人們保持冷靜，並結束暴力打砸破壞事件。官方報告約有60所學校遭受重大損失。法國僱主協會評估，各個企業商家等經濟層面的損失，最少不少於10億歐元。法國主要的僱主組織呼籲政府為 "失去一切的人 "設立一個 "緊急基金"。

根據司法部的數字，自周五以來，至少有3915人被逮捕（包括1244名未成年人），至少有374名年輕人開始出庭。消息稱被捕者中，大部分人都有前科，在警方有涉案記錄。

據法新社說，就調查而言，年輕的納赫爾所駕駛的租來的汽車裡的第三名乘員已被國家警察總監察局審問。這個人在事件發生後一直被通緝，他後來主動前往警所。開槍打死納赫爾的警官仍被拘留。

周一，互聯網上支持該警官及其家人的基金已突破百萬歐元大關，引發了左翼政治家的憤怒。法國總理博爾內Elisabeth Borne與該援助涉案警員基金倡議保持距離，她稱這種事情無助於"安撫 "並質疑該做法的合法性。