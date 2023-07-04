【視頻】騷亂似顯平息 馬克龍在愛麗舍宮接見受影響城市市長

法國，社會

非裔少年納埃爾因拒絕路檢被警察打死事件一周後，法國騷亂局勢似乎現實趨於平息，總統馬克龍周二（7月4日）在愛麗舍宮接見受騷亂影響的城市市長，對近幾天來的局勢進行評估，以 "深就導致事件發生的原因"。

廣告 繼續瀏覽後續

在事件後的第六個夜晚，法國全國暴力事件明顯減少，據內準備周二上午報告，共逮捕了72名參加騷亂者。在這一局勢逐漸恢復平靜的背景下，馬克龍周二在愛麗舍宮會見約240名受騷亂影響的城市市長，他在會見中對連續幾夜騷亂後的恢復平靜 "非常謹慎"，但認為 "高峰 "已經 "過去"。

馬克龍說，"恢復平靜能夠持續嗎？在未來幾天和幾周，我會非常謹慎。但是，我們在騷亂早期晚間經歷的高峰期終於過去了"，他表示，"這是我們所有人都想要的持久的、共和的秩序，我們將為此而努力。這是絕對的優先事項"。

據一位與會者說，總統向市長們表達了對他們幾天來採取 "行動 "的 "支持、尊敬和認可"。同時也對“所有的警察、憲兵和市政警察，以及消防員表示同樣的鄭重感謝"。

周一法國各地舉行集會，表達對家裡遇襲的L'Haÿ-les-Roses市市長文森特-讓布倫的支持，作為危機開始後的首次走訪，馬克龍在傍晚時在內政部長達爾馬寧陪同下前往巴黎17區的貝西耶爾軍營，這裡是BAC（夜間打擊犯罪小組）和部門干預機構駐地。馬克龍之後還到巴黎警察總部。其隨行人員告訴法新社，馬克龍呼籲在當地保持安保 "大規模存在"，以支持恢復平靜和秩序。

點擊視頻，收看法國電視France24的相關報道

03:00 2023年7月4日，法國總統馬克龍在愛麗舍宮會見受騷亂影響城市的市長 LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS - POOL