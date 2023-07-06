法國參議院對TiktoK下最後通牒 若不澄清與北京關係將叫停使用

法國/中國/網絡安全

法國參議院調查委員會7月6日出台了對中國字節跳動公司旗下的網絡社交應用程序TiktoK的調查報告，報告呼籲政府，如果Tiktok不在2024年1月1日前澄清其與中國當局聯繫的性質，則 "在法國暫停Tiktok，並要求在歐盟範圍內暫停使用"。

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除了要求Tiktok澄清與中國政府的關係之外，法國參議院調查委員會還計畫要求TikTok對其內容“負責"，因為他們認為Tiktok傳播的視頻中扮演了 "主動的角色"，特別是在最近在法國爆發的城市暴力事件時進行了"有針對性的操作"。

報告撰寫者，法國參議院獨立政黨團體Les Indépendants集團主席t馬綠磊參議員（Claude Malhure）堅持認為TikTok非常依賴其母公司字節跳動（ByteDance） ，雖然該公司 "出於不透明的原因 "設在開曼群島，但公司完全由中國股東擁有和控制，他們有義務尊重他們國家的法律。

Tiktok被指控對記者進行監視和遠程地理定位，將用戶數據轉移到中國，並為中國或其盟友的利益服務，尤其是在入侵烏克蘭期間的俄羅斯。此外，由於他容易 "上癮 "，並且經常傳播虛假信息，參議員們建議對未成年人 "在使用60分鐘後阻止使用"。

最後，他們要求Tiktok與反對視聽盜版的作家協會 "談判達成一項公平的協議"，並為該平台上使用的音樂出版商提供更公平的報酬。

今年三月，馬綠磊參議員牽頭髮起了調查活動，其原因是對該平台缺乏信任，因為他認為無法肯定TikTok不是一個潛在的傳播虛假信息或非民主政權的政治操縱工具，也無法保證用戶的數據安全。

馬綠磊參議員主張對社交網絡採取強硬態度，他經常譴責社交網絡的過度行為，近日巴黎郊區17歲的年輕人納埃爾之死所引發的大規模騷亂就與社交網絡有密切的關聯。昨天周三，他在與法國政府的一次聽證會上表示： "社會網絡對暴力的傳播負有責任，美國前總統奧巴馬就曾經說過，這些網絡已經成為對民主國家的主要威脅之一。" 他認為這些都是證據。

法國政府表示，倘若發生進一步騷亂，政府將考慮 "暫停社交網絡的功能"。

而來自中國的Tiktok在新冠疫情封足期間已經成為最受歡迎的青少年社交平台之一。除了臉書，推特等其他社交網絡平台的共同點之外，Tiktok的特點還在於他與中國政府之間的關聯以及他在內容審查尤其是涉及維吾爾人問題，以及個人數據等多個方面都引發外界擔憂。

在今年6月初參議院調查委員會舉行的聽證會上，TikTok在法國的兩位高管在回答提問時，一味否認與中國官方的聯繫，並且強調他們從未見過負責字節跳動海外副總裁，據說擁有加拿大與中國雙重國籍趙添，他們的回答並未說服參議院調查小組。

儘管TikTok聲稱與其在中國 "完全分離"，但它在西方正面臨越來越多的限制，西方的主要擔憂是它將用戶數據傳輸到中國，因為在中國，公司與個人有義務向政府傳送存儲在其服務器上的數據。

去年2月，歐盟委員會，歐洲議會，要求他們的僱員從他們的智能手機上刪除該應用程序。英國、丹麥、美國和加拿大已經在應用這一預防措施。法國政府今年3月決定追隨其他西方國家，禁止其250萬公務員在工作手機上下載和使用該社交網絡。

美國蒙大拿州決定從2024年1月1日起禁止TikTok，其他州也可能效仿，美國國會與白宮也正在考慮推出類似的法案。

據統計，大約有1.5億美國人和同樣數目的歐洲人每個月使用Tiktok應用程序。