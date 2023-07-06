視頻 歐洲阿麗亞娜5號火箭成功最後一次升空

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歐洲阿麗亞娜5型火箭於星期四（7月6日）從法屬圭亞那庫魯航天中心成功發射升空，將兩顆衛星送入軌道後，也就此結束了其長達27年的服役生涯，請看France24視頻。

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阿麗亞娜五號火箭於最後一次升空進入太空，標準歐洲太空成功的這顆火箭星期四（7月6日）從法屬圭亞那庫魯航天中心成功發射升空，將兩顆衛星送入軌道包括一顆法軍衛星後，也就此結束了其長達27年的服役生涯，

本次使命首先是象徵性，在法屬圭亞那庫魯的居民聚集在一起告別火箭，因為這已經為他們27年生活的一部分。

雖然該項目在 1996 年首次啟動時起步並不順利，由於計算機錯誤導致發射首個阿麗亞娜5號火箭起飛40 秒後爆炸。

現在法國主導的這個阿麗亞娜5號火箭發射器取得了令人難以置信的成功，在工業、商業方面，而且其絕對的可靠性高達 98%，如同瑞士鐘錶。

短短幾年內阿麗亞娜五號已成為發射商業衛星的標桿火箭，使歐洲成為重要的航天強國。

不過近期自 Space X 等私營公司的日益激烈的競爭改變了太空格局，面對現實阿麗亞娜五號被淘汰，為了與市場保持同步，它應該被阿麗亞娜六號取代。

該項目比原計畫晚了數年，預計要到 2024 年才能啟動這將導致歐洲 40 年來首次無法進入太空。