17歲少年之死：涉事警察繼續蹲監獄

法國/政治/社會

法院裁定，槍殺17歲少年納赫爾的涉事警察繼續關押在獄中。法國總統馬克龍強調“秩序與平靜”。

廣告 繼續瀏覽後續

位於巴黎郊區的凡爾賽上訴法院周四裁定，在6月27日的交通檢查中殺害17歲少年納赫爾的警察，繼續被關押在監獄中。周四，法國在全國各地都經歷了震驚世界的城市暴力之後，局勢“幾乎”恢復了“正常”。

法國總統馬克龍在前往位於法國西南部的波城時承諾，要“繼續努力”應對2005年以來前所未有的騷亂所顯示的社區困難。馬克龍強調，“首要的回應，是秩序、平靜、和諧”。

法國總理博爾內在訪問遭受破壞和搶劫的位於卡爾瓦多斯地區的利雪（Lisieux）時，則高興地說，“我們幾乎恢復了正常的狀態”。

法國總理補充說：“我們需要弄明白，需要花時間進行診斷。”她批評法國的右翼和極右翼對騷亂進行“簡單化”的分析，批評他們將暴力事件歸咎於對移民的管理不善。

在巴黎郊區的凡爾賽，凡爾賽上訴法院的調查庭決定繼續關押6月27日在南泰爾槍殺17歲少年納赫爾的警察。納赫爾之死在全法國引發了騷亂和暴動。

這名涉事的摩托車警察今年38歲，於6月29日因故意殺人罪被起訴，並被關進監獄。他隨後申請釋放，但凡爾賽上訴法院周四裁定，繼續將這名警察關押在監獄中。

涉事警察的律師Laurent-Franck Liénard在一電視頻道上表示，繼續監禁將讓警察“完全絕望”，造成新的“噩夢”。