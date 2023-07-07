廣美·羅林反駁阿蘭·德龍子女們對她的指控

法國/電影/社會

法國著名影星阿蘭·德龍的子女們日前控告德龍日本女朋友廣美·羅林（Hiromi Rolin）對其進行精神騷擾並剝奪他們父親的自由。廣美·羅林周五對此進行反駁。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社周五報道，針對阿蘭·德龍子女們的兩項投訴，特別是精神騷擾的指控，今年66歲的廣美·羅林周五通過律師進行了反駁，她特別反駁了德龍子女們所說的在德龍位於盧瓦雷省（Loiret）的杜希-蒙科邦 (Douchy-Montcorbon)莊園中所發生的事情。

法新社報道，在蒙塔日檢察官辦公室就阿蘭·德龍子女們的投訴展開預調查的第二天，廣美·羅林的律師亞辛·布茲魯(Me Yassine Bouzrou)在發給法新社的聲明中寫道，這位低調的六十多歲的老人“對她被指控的以及媒體廣泛報道的所有事實給與反駁”。

廣美·羅林是日本藝術家，2019年在阿蘭·德龍中風後，她開始住在德龍位於盧瓦雷省的杜希-蒙科邦(Douchy-Montcorbon)莊園里。近日，德龍的子女們提出訴訟，稱父親被廣美·羅林精神騷擾，並指控廣美·羅林剝奪其父親的自由。

阿蘭·德龍的子女們稱廣美·羅林是阿蘭·德龍的“陪伴女人”，但是，2021年，當阿蘭·德龍接受法國一家電視台（TV5 Monde）採訪時，他稱廣美·羅林是他的“日本伴侶”。

根據德龍子女們的律師克里斯托夫·阿耶拉(Me Christophe Ayela)，自2019年德龍中風事故發生以來，廣美·羅林“從未停止使用各種手段和威脅將阿蘭·德龍與他的親戚、朋友和家人隔離開來”。

然而，在一部電視（TV5 Monde）紀錄片中，德龍卻讚揚了羅林“在（他）康復期間”的存在。此外，2021年9月，德龍在廣美·羅林的陪伴下出席了讓·保羅·貝爾蒙多(Jean-Paul Belmondo)的葬禮。有人說，今年5月，在德龍兒子阿蘭·法比安 (Alain-Fabien)的電影預映會上，廣美·羅林也陪伴在德龍的身邊。