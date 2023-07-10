法德分歧下稱續推先進坦克研發

法國/德國/研發未來坦克

德國和法國國防部長周一確認，他們決心推進正在艱難崛起的法德未來坦克項目（MGCS）。新一代坦克計畫始於2017年，因計畫分工分歧而停於圖紙階段。

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據法國國防部長Sébastien Lecornu今天在柏林稱，"我們想這樣做。我們這樣做不僅僅是出於工業發展原因。我們還需要確定這一軍事裝備領域的未來"。

法國國防部長與德國國防部長Boris Pistorius舉行聯合新聞發布會。據該部長稱，該項目預計將於2035年至2040年完成。

德國防長皮斯托瑞斯說："我已經提出要去法國調研，從現在到那時，我們將在徵求武裝部隊的意見後起草一份基本文件。皮斯托瑞斯說：這份文件必須確定武裝部隊對這種坦克的具體期望，這種坦克不會是德國和法國的豹式或勒克萊爾式主戰坦克的改進型。

據法國防長Lecornu強調，該裝甲車必須利用人工智能、機動性和有"搭載無人機或機器人"能力方面的新技術。他還說："有兩種方法可以做到這一點：要麼你問製造商他們能做什麼，要麼你能夠告訴你的兩個國家的陸軍'明天的陸戰戰場是什麼樣的'。

據他解釋說："顯然，你必須採納烏克蘭戰爭中的反饋意見，然後再回到製造商那裡，告訴他們你需要什麼。這可能聽起來沒什麼，但這將是法德合作成功的關鍵之一。"

據法新社說，與未來的歐洲SCAF飛機一樣，MGCS（主地面作戰系統）項目於2017年啟動，本不應該帶來任何難以克服的問題，因為該項目將委託給由法國Nexter公司和德國克勞斯-馬菲-韋格曼公司[KMW]組建的KNDS合資企業。但另一家德國國防巨頭萊茵金屬公司（Rheinmetall）後來也加入了該項目，並由德國負責管理。工業家們至今未能就任務分工達成一致，尤其是在未來坦克的武器裝備方面。