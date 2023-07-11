導彈射程超過250公里：烏克蘭戰爭要翻新頁

法國/烏克蘭/SCALP導彈

法國今天宣布向烏克蘭提供射程更遠的先進導彈，這是繼英國之後，北約國家再次向烏克蘭提供射程超過目前不成文規定的250公里遠限制的導彈。法國導彈沒有給予射程的細節信息。而且馬克龍今天宣布導彈事宜時，法國導彈已經運抵烏克蘭。北約峰會顯示必須挺助烏克蘭取得抵抗俄羅斯侵略戰爭的勝利，以獲得歐洲和平。

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法新社引據一位法國軍方消息人士稱，法國總統馬克龍宣布將於周二交付的首批SCALP遠程導彈已經運抵烏克蘭。該消息人士在立陶宛舉行的北約峰會期間說："第一批導彈在我們總統宣布的同時就已抵達交付。

馬克龍是在抵達立陶宛維爾紐斯北約峰會會場時說："我們決定向烏克蘭交付新的能縱深打擊導彈"，但沒有透露交付數量。馬克龍說：“我認為，今天對我們來說最重要的是發出支持烏克蘭、北約團結和俄羅斯不能也絕不能贏得這場戰爭的決心的信息。”

法國的“風暴陰影”巡航導彈被法國軍隊稱為 "SCALP"，由英國和法國聯合開發，可從空中發射。它的射程超過250公里，超過了西方國家向基輔提供的任何其他武器射程限制。

由於射程遠，這些導彈能夠覆蓋烏克蘭東部由俄羅斯軍隊控制的地區。

5月，英國率先宣布向烏克蘭派遣遠程導彈。幾天後，俄羅斯聲稱在烏克蘭戰爭中攔截了一枚 "風暴陰影 "導彈。

據馬克龍解釋說，SCALP導彈的交付將 "保持我們理論的清晰性和一致性，即讓烏克蘭能夠保衛自己的領土"。

據專業雜誌《國防與國際安全》稱，法國擁有SCALP導彈總數"不到400枚"。