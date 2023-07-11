法國女歌手歌中對馬克龍血腥酷刑引爭議

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法國歌手伊茲婭-希格林（Izïa Higelin）在對總統馬克龍歌中施以私刑引發爭議。歌手解釋演出中的歌曲是集幻想，想象，以及幻覺等超脫精神狀態於一刻的故事敘述，與現實立場無關。該歌手目前只被警方問訊，並沒有司法後續。她的緊隨的演出暫時停辦，原定其它稍後的演出將照常。沒有消息稱馬克龍或總統府出面抗議。

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法國歌手伊茲婭-希格林（Izïa Higelin）稍早接受Ouest-France相關採訪。

伊茲婭-希格林是在7月6日演出時演唱私刑馬克龍的歌曲。歌中呼籲人們用綁有鐵釘的狼牙棒式的道具，狠抽歌中的馬克龍。該歌詞並稱是以人民的名義與意願而行。

伊茲婭-希格林（Izia Higelin）是否會因發錶針對馬克龍的暴力言論唱曲而鋃鐺入獄？據《尼斯晨報》（Nice Matin）報道，這位周四晚在博略（Beaulieu）Nuits Guitares音樂節開幕式上表演的歌手可能正面臨著嚴重的危險，據歌手於7月10日（周一）向Ouest-France解釋說，“我沒有煽動暴力或仇恨。”她因 "公開挑釁犯罪或違法行為 "而受到調查，隨後她在法國北部的一場演唱會被取消。是因此，這位歌手決定對其令人震驚的行為做出解釋。

歌手認為自己是 "一位藝術家，對（她的）音樂和（她的）舞台有着身體、聲音和精神上的承諾，享受自己並給人們帶來快樂"。歌手說：“我很抱歉這件事被誤解和曲解。顯然，我從未想過要煽動暴力或仇恨。這是一個故事，是兩首歌之間即興的、超現實的故事，講述了一切和仁慈與愛，瘋狂與即興。就是這樣，純粹而簡單。”

現在回想起來，她是否後悔這些歌中的話語？她回答說："這仍然是一個幻想出來的故事，是自由、藝術精神的共享時刻。它沒有任何方向性"。

她透露對自己的巡演感到滿意，並回憶起自己被音樂氛圍包圍的喜悅之情說，“非常好。我想我從未進行過如此大規模的巡演。”

Izia Higelin將於7月13日星期三在拉羅謝爾（La Rochelle）的Francofolies音樂節上演出。"這對我來說是一個非常重要的節日。我小時候經常和我父親一起去那裡，我父親一直很喜歡在那裡演出"。

Izia Higelin的父親已故雅克-希格林（Jacques Higelin），也是歌手。

法國政界對歌手此一演出反應強烈，尤其對歌手本人在演出時想象翌日“尼斯晨報”的頭條消息報道她鼓動謀殺馬克龍她會感到興奮而憤怒。一些政治批評說，法國近期多次發生襲擊民選代表暴力事件，歌手公開號召暴力私刑馬克龍不能被接受。