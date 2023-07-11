法國東部雷暴雨熱浪 五個省份發出紅色預警

熱浪後的暴雨

法國 – 法國氣象局周二警告該國東部下午和晚上可能出現“猛烈”甚至“罕見”的雷暴天氣，26個省針對惡劣天氣和熱浪發布橙色警報。法國氣象局在下午 4:00 發布的公告中表示，從奧弗涅 (Auvergne)到洛林高原和阿爾薩斯，下午將出現“可能非常猛烈的風暴”。

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根據氣象預報說，這些風暴“在周二至周三的傍晚或夜間時會轉向德國”，特別提到“非常強的陣風，局部風速可達 100 至 130 公里/小時、還會伴有冰雹”。

周二下午，該國東部大片地區的 26 個省受到橙色警戒影響。 在下午 4 點的公告中，德龍省、阿爾代什省、伊澤爾省和薩瓦省與其他 22 個省份也有橙色警報。

據法國氣象局稱，科多爾省、索恩和盧瓦爾省、汝拉、盧瓦爾、羅納、安省、伊澤爾、上普羅旺斯阿爾卑斯和濱海阿爾卑斯省對熱浪的橙色警戒感到擔憂。

為做好預防措施，法國鐵路局SNCF 已宣布中斷奧弗涅-羅納-阿爾卑斯、勃艮第-法國-孔泰和大東部地區的幾條省界 TER 班次。 例如，連接里昂至布雷斯地區布爾格和聖艾蒂安的鐵路。

里昂市政廳也宣布關閉並疏散轄區內的“大型公園”。 斯特拉斯堡也採取了類似措施，關閉了六個公園和九個市政墓地。 嘉年華聖讓 (Saint-Jean)集市也被判提早關閉，將於下午 5 點不對公眾開放，而平時是午夜。

周二，普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸的最高氣溫有所下降（34至36度），但阿爾薩斯、勃艮第東部、羅訥-阿爾卑斯和普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸PACA以及東部地區的峰值溫度仍可能達到39-40度。

在該國其他地區，布列塔尼以西和英吉利海峽沿岸的溫度計應在 20 至 25 度之間波動，從上法蘭西省到盧瓦爾河地區以及阿基坦大區的溫度計應在 26 至 31 度之間波動，而在 32 度之間波動。其他地方7月氣溫達到37度。

根據周一發表的一項研究，熱浪在歐洲大陸上正在加劇，這是全球變暖的直接後果，2022 年夏天，熱浪將在歐洲造成 6 萬多人死亡。

世界氣象組織（WMO）表示，溫室氣體排放增加了熱浪的強度、持續時間和重複頻率，尤其是在歐洲這個“世界上變暖最快的地區”。

西班牙氣象局 (Aemet) 表示，自周一以來，西班牙也再次面臨超過 44 度的極端高溫，而距離類似事件發生僅兩周後。世界氣象組織周一宣布，7 月 3 日至 9 日這一周也是全球有史以來最熱的一周。