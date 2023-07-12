“世界文學史上最偉大的聲音之一”捷克裔法國作家昆德拉逝世

法國/昆德拉

昆德拉的出版商伽利瑪出版社Gallimard今天告訴法新社，世界文學史上最偉大的聲音之一、法國-捷克作家米蘭-昆德拉於11日周二下午在巴黎去世，享年94歲。

米蘭昆德拉Milan Kundera 與他的夫人薇拉Vera,1973年10月14日 拍攝於布拉格的照片 資料照片

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據伽利瑪出版社Gallimard在一份公告中說，《玩笑》《La Plaisanterie》（1965年）和《生命中不能承受之輕》《L'Insoutenable légèreté de l'être》（1984年）的作者 於2023年7月11日星期二下午去世。

據"米蘭-昆德拉故鄉布爾諾市米蘭-昆德拉圖書館發言人安娜-姆拉佐娃（Anna Mrazova）對法新社說："遺憾的是，我可以確認米蘭-昆德拉先生因病去世的消息。

昆德拉是一位對人類境況進行思考批判與諷刺的作家，是少有的在生前就被列入著名的法國La Pléiade系列（2011年）的作家之一。昆德拉出生於捷克，曾被剝奪捷克國籍，後恢復捷克國籍，1981年起成為法國人，是世界上最有影響力的法語小說家之一。

當他還是捷克人時，米蘭-昆德拉就出版了兩部長篇小說，分別是《普萊桑特里》（1965年，受到法國詩人阿拉貢的稱讚）和《愛情的風險》（1968年），這兩部作品對1948年布拉格政變使共產黨上台的那一代人的政治幻想進行了尖銳的批判。

“布拉格之春”後，昆德拉在自己的國家被列入黑名單，於1975年與妻子薇拉流亡法國，薇拉是捷克電視台的明星主持人。

昆德拉加入了法國國籍，並從此選擇法語作為寫作語言，這標誌着他與捷克斯洛伐克的決裂。

在法國，他出版了《告別圓舞曲La Valse aux adieux》、《笑忘書 Le Livre du rire et de l'oubli》...... 1984年，他出版了一些人認為是他的代表作的《生命中不能承受之輕》（L'Insoutenable légèreté de l'être），這是一部令人敬畏的愛情小說和自由頌歌，既嚴肅又輕鬆，其主題不亞於敘述人類狀況。

法新社說，昆德拉不對媒體發表任何言論，只希望人們談論他的作品，而不是其他，他與妻子薇拉低調地生活在巴黎市中心。

昆德拉也是社交網絡上幾個可怕騙局的受害者，因為網上此前就宣布過他的死訊。

米蘭-昆德拉從1985年選擇用法語寫作，並將自己定義為歐洲小說的弟子。這位一生都被共產主義迫害折磨的作家一生創作了15部作品。

據維基百科，昆德拉曾獲得：耶路撒冷獎（1985年）；奧地利國家歐洲文學獎（1987年）；赫爾德獎（2000年）；奇諾·德爾杜卡世界獎（2009年）；奧維德獎（2011年）；卡夫卡獎（2020年）。