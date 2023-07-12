國慶節前 法國發出禁售煙花炮令

迎國慶節

法國 – 為了迎接法國國慶節，內政部長達爾馬寧12日舉行記者招待會表示，13-14-15日凌晨全國將部署45000萬名警察、憲兵維護治安。重點保護城市有巴黎大區、里昂兩個城市。僅在巴黎大區將部署近萬名憲兵隊、警察和治安人員。每個晚上將出動4萬名消防人員。

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前往維爾紐斯參加北約峰會的法國總統馬克龍在記者會上表示，國慶節期間如果有騷亂，我們將以最大的決心進行干預，以便我們所有的同胞能夠安寧地生活”。

內政部長達爾馬寧也表示，對那些想破壞節日氣氛的人會立即拘捕。破碎的商業鋪面、燃燒的汽車、法國市長住所遭襲，這是六月底在法國各地發生的大規模騷亂中的一些場景。

在法國全國各地，成千上萬人走上街頭，有的通過暴力手段，表達對17歲阿爾及利亞裔少年奈爾（Nael M）在巴黎郊區遭到警察槍殺的憤怒。

為了確保今年國慶節的順利舉行，各地省長還發出禁止出售煙花的禁令。警察會到首都和地方出售節假日禮品店搜尋，核查是否遵守禁令，否則以高額罰款處置。

自自 6 月 27 日以來，警察已查獲“15 萬件”煙花炮”。巴黎大區北部幾個城市取消了傳統的國慶節放煙花的安排。而巴黎埃菲爾鐵塔的煙花照舊，仍保留了國慶節的露天音樂會。

其實沒有社會騷亂，國慶節也是不守法的人焚燒汽車、打砸搶的機會。2022年國慶節期間，警方拘捕了807人。14日夜晚曾有749輛汽車被燒；55名警察受傷。