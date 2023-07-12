法國參議院聽證後 當局促中國抖音遵守歐洲法規

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法國政府周三宣布，中國社交網絡抖音 TikTok 必須“在今年年底前”提供其遵守歐洲個人數據保護規則的“清單”。

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法國數字部長讓-諾埃爾·巴羅Jean-Noël Barrot今天在參議院聽證回答質詢，他指證稱：“TikTok 違反了歐洲有關個人數據保護的規定。TikTok 的軟件使用，導致抖音用戶，尤其是兒童受到限制和陷入孤立。”

法國部長稱，“由於 TikTok 的 17 億下載量及其與中國的關係，TikTok 引發了我們需要的警惕，包括質疑地緣政治問題。”

據該部長稱，“從明年 8 月 25 日起，即歐洲數字服務法規生效之日，TikTok 將像所有主要平台一樣，必須遵守透明度和算法審核的義務。法國同時將考慮聚焦以下風險：抖音平台對抖音用戶的健康以及公共安全構成可能的威脅”。

法國參議院調查委員會今天發布了一份關於中國推出的平台運作和影響的戰略報告。 該委員會呼籲法國政府，如果抖音不在2024年1月1日之前澄清抖音與中國當局的關係性質，並且沒有實施“有效”的審核和“有效年齡規定”，就要暫停抖音，哪怕該平台是年輕人所喜愛的短視頻平台。

據該委員會說，字節跳動公司旗下的該抖音應用程序傳送的視頻，可能有利於中國當局用於監控，抖音助長騷亂，從而削弱民主形象。而這些社交網絡則被指控參與傳播了法國最近的城市暴力事件，這些暴力事件因一名青少年被警察開槍殺害後演變成騷亂。

據法新社說，中國抖音回應稱：“我們強烈不同意這份報告的結論，該報告沒有準確反映事實。”

該網絡每月約有 1.5 億美國人和相同數量的歐洲人使用。抖音還聲稱與中國政府“完全分離”。抖音在西方面臨著越來越多的限制，尤其引發對網絡安全的擔憂。