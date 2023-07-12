法國國慶 馬克龍預告不發表全國講話

法國/馬克龍/國慶講話

法國總統馬克龍決定不在7月14日國慶日發表講話，這也是馬克龍為自己在4月中旬呼籲的 "百日新政"進行總結而設定的日期。反對黨對總統此一決定提出批評。

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法國總統馬克龍曾於4月中旬推出 "百日新政"，並許諾屆時進行總結。當時，法國正在擺脫馬克龍尋求平息由養老金改革所引發的數月社會緊張局勢，馬克龍將7月14日定為對百日新政項目進行首次評估的日期，以結束這一篇章。

據愛麗舍宮總統辦公室今天宣布，馬克龍將不會在7月14日發表講話，但馬克龍將"在未來幾天內"以一種尚未明確的形式發表全國講話。

據法新社說，馬克龍尋求的 "百日新政"最近卻因6月27日在巴黎附近路邊行車安全檢查時被一名警察打死的年輕的納赫爾（Nahel）之後發生的持續六晚城市騷亂而遭到破壞。

在法國，國慶假日的傳統標誌是總統接受採訪，但馬克龍自2017年上台以來僅遵守過兩次這一對全國講話日程。

馬克龍目前正在立陶宛維爾紐斯參加北約峰會，下周一和周二他將在布魯塞爾參加歐盟與拉美及加勒比國家共同體（Celac）之間的另一次峰會。隨後，他將於7月22日星期六開始前往大洋洲進行長途訪問的旅程。

消息沒有提及馬克龍取消國慶講話是否是因為外訪所致。