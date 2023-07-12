法國騷亂起源城南泰爾市政府取消原7月13日晚煙花表演 國慶節日全法130000憲警維安

近日法國騷亂的起源城-巴黎西北郊城市南泰爾（Nanterre ），其市政府宣布取消原7月13日晚國慶煙花表演，多個城市同樣取消，多個城市採取同樣行動，取消當天晚上的煙火活動。

法國巴黎郊區南泰爾市，違規駕車年輕人納赫爾被法國警察槍擊而死後，在衝突中，年輕人朝向警察燃放迫擊炮煙火，法國警察佇立在原地。 2023年6月30日

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南泰爾市政府周三(12日)告訴法新社，該市已取消原定於 7 月 13 日星期四晚上舉行的煙花表演。多個城市或在前或跟着同樣也取消當晚傳統上的國慶放煙火活動。此外，內政部長表示，國慶日加上接着是周末的幾天的騷亂爆發危險高峰，維安工作，將出動130000名警察和憲兵。與此同時，愛麗舍宮總統府發言人宣布，總統馬克龍今年7月14日國慶日當天，將不發表演說，等國過幾天才向法國人民講話。

巴黎近郊的南泰爾市市政府宣布，取消原定7 月 13 日晚上的慶祝國慶的煙花表演。，此際，距離17歲青少年納赫爾（Nahel）6月27日死亡後，各地爆發騷亂打砸搶燒事件已兩周的時間。

南泰爾市政府表示，煙火表演的取消是由於這場悲劇後該市經歷的那些慘烈暴動事件”。這名17歲青少年納赫爾於6月27日星期二在南泰爾因違反交通規則且不遵守攔截他的警察指示，被其中一名臨檢的警察槍擊致死，引發了連續六個晚上的騷亂。接着連續幾天，煙花迫擊炮被大規模使用，特別是針對全國各地的警察發動攻擊。從悲劇發生當晚起，連續幾個晚上，南泰爾這城市一直是衝突的現場。

禁止銷售使用煙花爆竹迫擊炮

法國政府周日宣布止在 7 月 14 日國慶慶祝活動期間禁止銷售和使用煙花迫擊炮。

通常這個自由買賣的煙火迫擊炮是自由買賣的，這種煙火裝置在法國多年來已不再使用；即使使用，多半是用來攻擊警察人員，特別用於攻擊執法機構或攻擊建築物。

大巴黎地區的許多城市以安全原因已經採取了禁煙火令措施，特別是幾個騷亂頻繁的城市，例如：上塞納省的熱訥維耶（ Gennevilliers）、伊夫林省的薩特魯維爾（ Sartrouville）和埃松省的薩維尼河畔-奧爾日（ Savigny-sur-Orge ）。

其他城市也選擇取消煙花表演，例如法國北部的魯貝（Roubaix），這是巴黎地區以外受夜間暴力影響最嚴重的城市之一；

另外里爾地區一城市巴勒勒市早就宣布取消 7 月 13 日的國旗煙花表演，

在魯貝發宣布禁煙花表演令之前，同樣也是位於里爾地區的蒙斯昂.巴勒勒市 Mons-en-Barœul 早已宣布取消原定於 7 月 13 日周五舉行的煙花表演，該市的市政廳在騷亂中被人放火燒毀。

去年國慶日的騷亂結果統計，有807宗逮捕案件，749輛車被燒掉，500多名憲警受傷。