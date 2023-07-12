法國騷亂起源城南泰爾市政府取消原7月13日晚煙花表演 國慶節日全法130000憲警維安

近日法國騷亂的起源城-巴黎西北郊城市南泰爾（Nanterre ），其市政府宣布取消原7月13日晚國慶煙花表演，多個城市同樣取消，多個城市採取同樣行動，取消當天晚上的煙火活動。

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法國巴黎郊區南泰爾市，違規駕車年輕人納赫爾被法國警察槍擊而死後，在衝突中，年輕人朝向警察燃放迫擊炮煙火，法國警察佇立在原地。 2023年6月30日
法國巴黎郊區南泰爾市，違規駕車年輕人納赫爾被法國警察槍擊而死後，在衝突中，年輕人朝向警察燃放迫擊炮煙火，法國警察佇立在原地。 2023年6月30日 © REUTERS/Gonzalo Fuentes
作者： 珍妮特
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南泰爾政府周三(12日)告訴法新社，該市已取消原定於 7 13 日星期四晚上舉行的煙花表演。多個城市或在前或跟着同樣取消當晚傳統上的國慶放煙火活動。此外，內政部長表示，國慶日加上接着是周末的幾天騷亂爆發危險高峰，維安工作，將出動130000名警察和憲兵。與此同時，愛麗舍宮總統府發言人宣布總統馬克龍今年7月14日國慶日當天，將不發表演說，國過幾天才向法國人民講話。 

巴黎郊的南泰爾市市政府宣布，取消原定7 月 13 日晚上的慶祝國慶的煙花表演。此際，距離17歲青少年赫爾Nahel）6月27日死亡後，各地爆發騷亂打砸搶燒事件已兩周時間。 

 南泰爾市政府表示，煙火表演的取消是由於這場悲劇後該市經歷的那些慘烈暴動事件”。這名17歲青少年納赫爾於6月27日星期二在南泰爾因違反交通規則且不遵守攔截他的警察指示其中一名臨檢的警察槍擊致死，引發了連續六個晚上的騷亂。接着連續幾天，煙花迫擊炮被大規模使用，特別是針對全國各地的警察發動攻擊從悲劇發生當晚起，連續幾個晚上，南泰爾這城市一直是衝突的現場。 

禁止銷售使用煙花爆竹迫擊炮 

法國政府周日宣布在 7 14 日國慶慶祝活動期間禁止銷售和使用煙花迫擊炮。 

通常這個自由買賣的煙火迫擊炮是自由買賣的，這種煙火裝置在法國多年來已不再使用；即使使用，多半是用來攻擊警察人員，特別用於攻擊執法機構或攻擊建築物。 

大巴黎地區的許多城市以安全原因已經採取了禁煙火令措施，特別是個騷亂頻繁的城市，例如：上塞納省的熱訥維耶（ Gennevilliers）、伊夫林省的薩特魯維爾（ Sartrouville）和埃松省的薩維尼河畔-奧爾日（ Savigny-sur-Orge  

其他城市也選擇取消煙花表演，例如法國北部的魯貝（Roubaix），這是巴黎地區以外受夜間暴力影響最嚴重的城市之一 

另外里爾地區一城市巴勒勒市早就宣布取消 7 13 日國旗煙花表演， 

在魯貝宣布禁煙花表演令之前，同樣也是位於里爾地區的蒙斯.巴勒勒市 Mons-en-Barœul 早已宣布取消原定於 7 13 日周五舉行的煙花表演，該市的市政廳在騷亂中被人放火燒毀。 

去年國慶日騷亂結果統計，有807宗逮捕案件，749輛車被燒掉，500多名憲警受傷。 

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