馬克龍持續反對北約在日本設立辦事處

地緣政治

歐洲 – 北約維爾紐斯峰會第二天，法國總統馬克龍再次表示反對北約在日本設立辦事處的設想。馬克龍表示，我對問題的看法也許有些簡單化。北約應是北大西洋公約組織，它在亞太區域沒有這樣的使命。

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法國總統馬克龍還表示，無論大家怎麼說，地理概念是頑固的，印度-太平洋地區不是北大西洋，因此我們絕不能給人一種北約以某種方式建立合法性；從地里概念上，不要給人感覺北約在其他國家、其他地區存在的感覺。

北約秘書長斯托爾滕貝格沒有放棄他的想法。他表示，在東京設立聯盟聯絡處的問題仍然“擺在桌面上”，並將“在未來”再研究這個問題。

在峰會召開之前，愛麗舍宮官員已經就這個問題表過態。他對記者表示，“原則上我們不贊成。”這名官員7日對記者還表示，“就該聯絡處而言，日本當局自己也告訴我們，他們並不是非常重視它。”這位法國官員提醒，北約在地理上僅限於北大西洋地區。

法新社12日報道說， 北大西洋公約組織是 1945 年後成立的一個針對共產主義集團的安全組織，在中美關係日益緊張的背景下，面對北京在亞太地區的崛起，正在調整自己的地位。

在 2022 年 6 月的馬德里峰會上，北約感到自己面臨“來自包括中華人民共和國在內的行為體的系統性競爭。北約曾表示，這些行為體損害了我們的利益、安全和價值觀，並試圖破壞基於規則的國際秩序”。

2023年1月，北約秘書長斯托爾滕貝格高調訪問日本，與日本首相岸田文雄達成了“加強彼此間關係”的共識，並討論了北約在日本開設辦事處的事宜。

2007年，時任日本首相安倍晉三成為首位到訪布魯塞爾北約總部的日本政府首腦，首次提出與北約互設辦事處。

2018年，日本駐北約聯絡辦公室在布魯塞爾成立。

2022年，日本首相岸田文雄成為首位出席北約峰會的日本首相，並將參加今年7月在立陶宛舉行的北約峰會。