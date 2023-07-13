法國國慶臨戰措施 罕見布警過10萬防騷亂

法國/國慶

明天法國國慶，今天國慶氣氛弔詭，防止暴力騷亂推為重中之重。法國內政部報告全國布防10多萬警力，預防國慶日騷亂。法國國慶閱兵式雖然如常舉行，但是巴黎從今天晚上起就落實安全防範，焰火管制，限制公共交通各種措施均已出台。法國總統馬克龍已經決定取消對全國接受採訪講話，加上暴力陰影，顯示法國傷痕纍纍弱態。

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據本台報道稱，法國7 月 14 日國慶日部署特殊安全裝措施。6月27日發生納赫爾在巴黎郊區被一名警察殺害事件後，由於擔心看到傳統的節日安保壓力陰影現在有可能被城市騷亂所放大，從而更損害國家，政府決定在13日和7月14日動用大規模警力。

法國內政部長傑拉爾德·達爾馬寧 (Gérald Darmanin) 於 2023 年 7 月 12 日在新聞發布會上就預告，將採取與應對騷亂期間相同的預警措施。

7月14日國慶節及前一天，全國將出動4.5萬名警察以及其他安全消防及憲兵力量共超過10萬人保障安全。 因此，憲警不同建制包括 Raid、GIGN 和 BRI 的特種部隊以及憲兵隊的直升機和裝甲車將再次在最敏感的城市尤其是巴黎及馬賽巡防。

法國官方稱，“這是前所未有的部署。”

據官方稱，每年 7 月 14 日慶祝活動期間，都會出現人滿為患的情況。 但今年，政府特別擔心可能發生暴力事件。6月27日，年輕的納赫勒在巴黎南泰爾的一次檢查中被一名警察開槍殺害，隨後發生騷亂，至今安全陰影未散。

法國總統馬克龍在立陶宛出席北約峰會時承諾將“以最大的決心”採取行動保證國慶安全。 馬克龍在新聞發布會上表示：“如果出現任何過激行為，我們將以最大的決心進行干預，以便我們所有的同胞能夠和平過節。”

據安全部門消息人士透露，大巴黎、法國北部和里昂地區正在受到特別關注。 在全國範圍內，除少數例外，公共汽車和有軌電車將再次在晚上提早停運，最多至晚上 10 點，巴黎地區甚至晚上 9 點。 當局還希望執行法令，禁止在周六之前銷售所有煙火製品，包括用作對付警察或縱火建築物的武器的對空煙花”。

在 7 月 6 日的一封電報中，傑拉爾德·達爾馬寧 (Gérald Darmanin) 已經要求各省長加強控制。 他說，自 6 月 27 日以來，已查獲“15 萬枚煙花迫擊炮”。 據安全部門消息人士稱，這些查獲 同時“表明各社區正在努力為 7 月 14 日拿出來燃放使用補充庫存”。

據這位部長稱，2022 年，全國各地在 7 月 14 日慶祝活動期間發生的事件導致 807 人被捕，749 輛汽車被燒毀，55 名執法人員受傷。

法國許多地方的慶祝活動已經被取消。各城市已經宣布7月13日或14日將不再舉辦傳統煙花表演。 法蘭西島的幾個城市，例如南泰爾、熱訥維耶、薩特魯維爾或奧爾日河畔薩維尼都跟進。 有些城市甚至取消了所有活動，包括各種舞會和其他夜間娛樂活動。

在塞納-聖但尼省的布蘭克-梅尼爾，市政廳決定取消7月14日的慶祝活動，以便將節省下來的錢用於“修復騷亂造成的破壞”。