法經濟部長宣布小額活期存款簿 Livret A 利率保持在 3% 直至 2025

法國經濟部長勒梅爾周四(13日)宣布，將活期存款簿 Livret A 的利率維持在 3% 直至 2025 年。經濟部長當天公布的這項決定，一直讓大家引頸期望。

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經濟財政部長周四公布的這項決定。一直讓大家引頸期望。法國經濟部長勒梅爾周四(13日)宣布，將活期存款簿 Livret A的利率維持在 3% 直至 2025 年。經濟部長當天公布的這項決定，一直讓大家引頸期望。

Livret A 小額活期存款小冊子的現狀：

本周四，法國經濟財政部長布魯諾·勒梅爾宣布 8 月 1 日起的利息維持為 3%。YYY 根據法蘭西銀行的建議，這一利率水平將保持到 2025 年，也就是“維持十八個月”。YYY 而且，即使屆時通脹放緩。這是一種避免一些企業人士擔心的利率上升的方法，同時也可以向那些心儀LivretA的儲戶提供保證。有相當穩定的利息經濟部長布魯諾·勒梅爾如此批准了法國中央銀行行長的提議：即使在目前通貨膨脹情況下，將活期存款簿 Livret A 利率維持在 3% ，而不是應用計算公式，結果應該是 4.1%的利息。

事實上，受到許多法國平民百姓喜愛的小額活期存款簿Livret A ，政府在每年的 2 月和 8 月兩次調整其利息，遵循整合過去六個月通脹和短期銀行同業拆息的公式計算出來的利息。

針對此一利息決定，經濟部長在法國電視第一台解釋說：較高的利率會增加“需要投資的中小企業的貸款成本”以及“社會住房信貸”的成本，這也就會減少“數萬套社會住房”。A活期存款簿的利率越高，企業貸款的利率就越貴。我不想危及數以萬計的房屋建設或數以千計的小企業的發展。

針對最脆弱人群的措施作為回報，法國政府打算將這一存款利率維持到 2025 年 2 月 1 日。但最重要的是，政府對人民儲蓄存款簿“製造了一種吸具衝擊性的引力”，其利率完全根據物價的演變而計算。